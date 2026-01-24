Rīgas pašvaldība informē, ka visās populārākajās ziemas peldēšanas vietās Rīgā veiktas ūdens analīzes un ūdens kvalitāte atzīta par labu, tādēļ “roņi” var droši ļauties ziemas peldēm.
Peldēties atļauts visās populārākajās ziemas peldētāju iecienītajās vietās - Lucavsalas līcī, Ķīpsalā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Bābelītī un Rumbulā.
Tāpat šajās peldvietās joprojām pieejamas pārģērbšanās kabīnes, pārvietojamie sanitārie mezgli un pludmales soli.
Visās oficiālās peldvietās ir atļauts peldēties, pašiem peldētājiem ievērojot piesardzību un drošību uz ūdens, jo Rīgas pašvaldības policijas glābēji uz vietas glābšanas darbus organizē tikai oficiālajā peldsezonā, no 15. maija līdz 15. septembrim, pēc sezonas beigām dežūras notiek tikai Vecāķos.