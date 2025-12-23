Aizvadītais gads dziedātājai Lienei Greifānei-Pencei bijis pārmaiņām bagāts. Viņa noslēgusi laulību ar amerikāni, pārcēlusies uz dzīvi Tenesī štatā ASV un vienlaikus guvusi nozīmīgus sasniegumus savā garīgās izaugsmes ceļā, raksta "Privātā Dzīve".
Sociālajos medijos un sarunās ar līdzgaitniekiem dziedātāja dalās priekā par paveikto, atklājot, ka ir pabeigusi reiki pirmo apmācību līmeni un ieguvusi sertifikātu. Viņasprāt, tas iezīmē jaunu un nozīmīgu posmu personīgajā garīgajā attīstībā. Liene par reiki praksi interesējas jau kopš jaunības gadiem, bet tagad šo aizraušanos pārvērtusi arī formāli apgūtās zināšanās.
Greifāne skaidro, ka reiki pamatā ir universālās dzīvības enerģijas izmantošana, kas, pēc viņas domām, palīdz harmonizēt cilvēka iekšējo pasauli —
prātu, ķermeni un emocionālo līdzsvaru. Šī prakse, kā viņa uzsver, var palīdzēt mazināt spriedzi, nomierināt nervu sistēmu un veicināt organisma pašatjaunošanās procesus.
Dziedātāja norāda, ka emocionālie pārdzīvojumi un domāšana tieši ietekmē fizisko veselību, un tikai izprotot patiesos iekšējos cēloņus iespējams spert soli pretī labsajūtai.
"Dusmas, sāpes, naids, ievainojums — tas krājas mūsu ķermenī, un organisms mēģina pateikt priekšā, kas tam kaiš,"
saka Liene. Tāpat viņa atklāj, ka nākotnē iecerējusi attīstīt savas prasmes un plāno atvērt pašai savu reiki studiju.
