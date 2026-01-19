Vienīgais pasaulē, kuram četras reizes izdevies sasniegt amatierkoru Olimpa virsotni, izcīnot Eiropas kordziedāšanas konkursa “Grand Prix” balvu. Septiņkārtējs Latvijas koru karu uzvarētājs, un tā titulus un balvas varētu saukt vēl un vēl. Kurš gan cits, ja ne “Kamēr…”, šoreiz kopā ar māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Jurģi Cābuli.

Ar Latvijas koru starptautiskiem panākumiem esam nedaudz apraduši, drīzāk jūtamies izbrīnīti, ja kāds no konkursa atbraucis bez galvenās balvas. Taču koru pasaulē sacensība ir milzīga. Ne velti pēdējā Eiropas kordziedāšanas konkursā, kas notika Spānijā, Tolosā, no sešiem finālistiem tikai divi nāca no Eiropas.

Reiz kora izveidotājs un ilggadējs vadītājs Māris Sirmais pajokojis, ka, iepazīstoties un nosaucot savu vārdu, viņu mēdz neatpazīt, taču vajag tikai pieminēt “Kamēr…”, kad visi māj ar galvu – zinām, zinām. Nav viegls uzdevums tik izcilas raudzes kolektīvu pārņemt savās rokās, jo kvalitātes latiņa, ko korī mēdz saukt arī par “Kamēr…” vilni, ir uzstādīta līdz augstākajai atzīmei. Pēc M. Sirmā to izdevies noturēt gan Jānim Liepiņam un Aivim Greteram, gan, kā pēc sasniegumiem redzams, arī Jurģim Cābulim.

