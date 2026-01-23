Jaunā Rīgas teātra aktrise Agate Krista pēc divus gadus ilgušām attiecībām ar populārās grupas "Sudden Lights" bundzinieku Kārli Vārtiņu ir atkal brīva. Runājot par šķiršanos aktrise atklājusi, ka šīs attiecības viņai bijušas emocionāli smagas, vēsta žurnāls "IEVA".
Agate neslēpj, ka ilgstoši jutās nelaimīga un dzīvoja ar cerību, ka situācija mainīsies, taču vilšanās ar laiku tikai pieauga. Viņa ļoti vēlējusies, lai attiecības izdotos, tomēr vairāki notikumi likuši justies arvien sliktāk, līdz nācies sev atzīt, ka šī saikne viņu padara nelaimīgu.
"Es jutos tik nelaimīga!"
atzīst aktrise, piebilstot, ka brīžiem pat šķitis — varbūt labāk būtu šīs attiecības vispār nepiedzīvot.
Krista uzsver, ka Vārtiņš ir labs cilvēks, taču ne viņai. Lai gan bijuši arī gaiši brīži, viņa attiecībās nav jutusi to, kas viņai bija svarīgākais — savstarpēju mīlestību, ko var sajust. Šaubas, pašpārmetumi un bailes no šķiršanās viņu pavadījušas ilgi, tomēr atmiņas par vakariem, kas pavadīti asarās, palīdzējušas saprast, ka lēmums bijis pareizs.
"Šķiršanās nebija kļūda!"
viņa saka.
Iepriekš Agate Krista bija attiecībās ar aktieri Tomu Harjo, taču šis pāris izšķīrās atšķirīgu nākotnes redzējumu dēļ — aktrise ļoti vēlējusies bērnus.
Šobrīd Agate atkal izbauda brīvību un atzīst, ka šis dzīves posms viņai patīk. Viņa aktīvi strādā, filmējas un ļaujas randiņu periodam, ko raksturo kā aizraujošu un nervus kutinošu. Aktrise arī atklāj, ka mācās būt viena, jo iepriekš nekad nav īsti piedzīvojusi šo stāvokli. Lai gan vēl pavisam nesen bijis smagi, darbs un teātris palīdz atgūt līdzsvaru — šobrīd tie viņai ir svarīgāki nekā jebkad.
