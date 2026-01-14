Sarmas Legzdiņas neparastie vainagi zināmi mūsu lasītājiem. Tagad piedāvājam apskatīt viņas vestes, kurām ir adīta pērļu josla līdzīgi kā vainagiem. Sarma teic, ka vienmēr mēģina atrast kādu jaunu risinājumu saviem rokdarbiem. Vainagi, vestes jau iepazītas, tagad rokdarbnieces uzmanības lokā ir adītās jostas ar pērlīšu rakstu
Materiāli
- Pusvilnas dzija (vestei)
- Merino dzija (dekoratīvajai daļai)
- Adāmadatas nr. 3
- Pērlītes nr. 10
Darba gaita
Vestei pamatu ada kā taisnu gabalu pēc vajadzīgā izmēra.
Tad ada vestes dekoratīvo daļu ar pērlītēm. Tā top pēc mauču adīšanas principa, t. i., uz atsevišķa pavediena uzver vajadzīgo skaitu pērlīšu, ko ieada pēc atbilstošā raksta.
Pēc tam noadīto sleju ar pērlītēm pietamborē noadītajam taisnajam gabalam.
Vestei visas malas aptamborē, arī kakla izgriezumu.
