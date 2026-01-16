Kitija Strupe izgreznotas auduma aproces šuj jau vairākus gadus.
Viņa skaidro: “Vispirms pirms nepilniem divdesmit gadiem iepazinu tekstilmozaīku. Ar šo prasmi mani un citas interesentes savulaik iepazīstināja Ina Valtere. Un tā jau vairākus gadus esmu arī LatvijasTekstilmozaīkas biedrībā un ar saviem darbiem regulāri piedalos tās rīkotajās izstādēs. Taču ne vienmēr šuju apjomīgus tekstildarbus. Kad nav laika, top mazas formas darbi.”
Kitija turpina, ka viņai tīk mazas kompozīcijas, kā šīs izšūtās aproces. Ir tapušas arī piespraudes, izšūtas un izgreznotas somiņas, maciņi.
Materiāli
- Mežģīņu atgriezumi, lentītes, aukliņas
- Lins, samts vai lina audums (pamataudumam)
- Kokvilna (oderei)
- Plāns sintepons vai cits mīksts materiāls (starplikai)
- Pogas, krelles, stikliņi, riņķīši u. c. mājās pieejami materiāli
- Dažādu izmēru un krāsu pērlītes, fliteri
- Diegs, šujamadatiņa un kniepadatas
- Gumijas un podziņas (aizdarei)
Darba gaita
Nomēra rokas apkārtmēru aprocei, parasti tas ir ap 17–20 cm. To šuj vidēji 7 cm platumā.
Pēc konkrētā izmēra izgriež audumu virsējai daļai ar 1,5 cm uzlaidi. To nogludina no kreisās puses un piediedz.
Starpliku – sinteponu – piegriež tieši pēc aproces izmēra.
Sagatavo oderei paredzēto kokvilnas audumu, atgludinot malas nedaudz mazākas par virsējo audumu.Sašuj virsējo audumu, caurdurot arī starpliku (nomērītā odere atlikta malā).
Kā pirmo rūpīgi piešuj izvēlēto mežģīni. Tad veido kompozīciju, sākot ar lielākiem dekoriem, kurus piefi ksē piešujot.
Pārējos laukumus aizpilda ar pērlītēm un fl iteriem, tos piešujot ar atbilstoša izmēra adatiņu.•Oderi piešuj ar neredzamo dūrienu un tad galos (starp kārtām) iešuj arī aizdares cilpiņas. Kā pēdējās virskārtas malā piešuj pogas. Pogas jāpiešuj tā, ka aproces malas tikai saskaras, nevis pārklāj viena otru.
Der zināt!
Ja aproces dekorēšanai izraugās tādus priekšmetus kā stikliņus, tos nevar piešūt. Stikliņus nostiprina, iesienot ar pavedieniem, un drošībai vēl pielīmē ar PVA līmi.
