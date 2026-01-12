Sākoties jaunam gadam, daudzi tradicionāli apņemas sākt sportot, ievērot diētu, īsāk sakot – pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Taču ne viss visiem ir piemērots. Kas vienam der, otram var kaitēt.
Vai sirdij patīk slodze: pēc karstas pirts aukstā āliņģī, TV24 raidījumā "Ārsts atbild" skaidro RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis. "Karstā pirtī asinsvadi paplašinās, tie ir relaksētā stāvoklī, bet, ielecot aukstā ūdenī, momentā notiek asinsvadu spazmas, tie sašaurinās, var būt arī lēns pulss, ekstrēmos gadījumos – pat īslaicīga sirds apstāšanās."
