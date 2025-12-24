Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki ir kopīgi satikušies, lai ieskandinātu Ziemassvētkus. Tomēr mierīgā gaisotne izplēn brīdī, kad Magone nolēma viesus iepazīstināt ar savu jaunāko dzeju. Literārais priekšnesums izraisīja diskusiju par dzejas tūrēm un uzstāšanos reģionālajos kultūras namos, kas, savukārt, iedvesmoja Kasparu Kambalu apsvērt līdzīgu radošo izpausmi.
Uzzinājis par Magones pieredzi izbraukuma lasījumos, Kaspars izteica vēlmi apvienot spēkus: "Mums vajag kopā aizbraukt. Es arī rakstu dzeju," viņš ierosināja. Kamēr Magone skaidroja pasākumu formātus — no nelieliem dzejas vakariem līdz dalībai koncerttūrēs, piemēram, kopā ar Ainaru Bumbieri —, Olga Kambala pret šo nodarbi pauda skepsi. Sieviete neslēpa, ka šāda veida publiskā māksla viņai šķiet nedabiska: "Kultūras namos savācas omes, klausās un plaudē. Nu, man liekas, ka viņas liekuļo," vēlāk aizkadrā norādīja Olga.
Lai gan Olga atzina, ka dzeja kopumā viņu nesaista, viņa tomēr dokumentē vīra daiļradi. Magones panākumi grāmatu izdošanā viņā raisīja pat zināmu greizsirdību, jo Kaspara darbi joprojām guļ atvilktnē. Magone gan iedrošināja pāri rīkoties, sakot: "Vārds un atpazīstamība jums ir – kāpēc gan ne?"
Vakara kulminācija un asākais konflikts sākās brīdī, kad Kaspars vēlējās nolasīt savas dzejas rindas. Olga nemitīgi pārtrauca vīru, koriģēja viņa teikto un centās runāt viņa vietā, kas sportistu manāmi aizkaitināja. Viņa publiskais aizrādījums bija tiešs: "Ja kāds kaut ko stāsta vai kāds kaut ko runā, tad atļauj pabeigt līdz galam." Kaspars neslēpa vilšanos, ka sievas iejaukšanās sabojā mirkli: "Kad kāds sāk lasīt un kad aiziet saruna – tas kaut kā nosit. Tas nav baigi forši."
Olga savu uzvedību attaisnoja ar abu ciešo emocionālo saiti: "Bet es esmu tava otrā puse. Es zinu visu…" Taču Kaspars palika pie sava, norādot uz komunikācijas trūkumu: "Tu mani nedzirdi. Ja cilvēks tev saka – atļauj pabeigt līdz galam."
Saspīlējums pie galda kļuva teju fiziski sajūtams. Margarita Kolosova vēroja notiekošo ar neizpratni, uzsverot, ka Kasparam netika dota iespēja izteikties, un piebilda: "Es nezinu, kā viņi dzīvo mājās, es nesekoju līdzi. Bet es pateikšu tā – es neatļautos tā." Arī Magone, jūtot "kašķa" tuvošanos, mēģināja glābt situāciju ar jokiem: "Vārdu sakot – uz kašķi velk, mums jāmaina atmosfēra."
Mēģinot kliedēt neērto klusumu, Mainots aicināja visus uz kopīgu tostu par dzeju. Tomēr Kaspars pēc saskandināšanas joprojām šķita satriekts par sievas dominējošo rīcību, vien noteicot: "Vau… vienkārši vau." Notikušo vēlāk rezumēja Indra Salceviča, paužot apbrīnu par Kaspara pacietību: "Kasparam ir super savaldība, īstenībā. Jo arī tad, kad viņš viņai pateica, ka grib pabeigt domu, viņa bija tāda: "Bet es esmu tava otra pusīte, es tavā vietā pateikšu" ."
