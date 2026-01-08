Raidījumā "Ģimene burkā" Vendija Karalkina nespēj valdīt emocijas. Viņas pacietības mērs ir pilns, tādēļ māte sapulcē pārējos mājiniekus, lai norādītu uz saķēpāto skapi. Vendija neslēpj vilšanos – viņas pūliņi uzturēt kārtību mājoklī šķiet velti, jo tūlīt pēc telpu uzpošanas tās atkal tiek piegružotas.
Sievietei vizuālais skats uz skapi, kas noklāts ar traipiem un sīkām uzlīmēm, šķiet nepieņemams. Viņa atklāj, ka šī nekārtība viņu kaitina jau nedēļām ilgi. Norādot uz bērnu un vīra kopdarbu, Vendija ironiski jautā: "Skaisti?" Pāvels un mazā Viktorija, pretēji mātes sašutumam, par savu veikumu ir stāvā sajūsmā un atbild: "Jā, ļoti! Man patīk!"
Tā kā māte šādu "mākslu" neatbalsta, viņa nekavējoties liek vainīgajiem kļūdu labot. Vendija ir stingra savā lēmumā: "Es ļoti gribētu, lai jūs abi divi šo jautājumu sakārtotu, nomazgātu un skapis būtu tīrs. Un zini, Viktorij, to darīsiet jūs ar tēti! Ņemiet, lūdzu, lupatas rokās!"
Kamēr abi ķeras pie tīrīšanas darbiem, Vendija dalās pārdomās par tēva un meitas ciešo saikni. Viņa novērojusi, ka Viktorija labprātāk iesaistās Pāvela aktivitātēs, jo tās šķiet aizraujošākas – meitenei patīk vērot un palīdzēt remontdarbos. Raksturojot viņu attiecības, Vendija nosaka: "Viņa vispār ir tētim galvenā astīte. Vienkārši iedomājieties princesi traktorā – nu, tas ir par Viktoriju."
Arī Pāvels apstiprina, ka meita ir aktīva palīdze saimniecībā. Neatkarīgi no tā, vai jāmazgā trauki vai jādodas pabarot trušus, Vika vienmēr ir līdzās, izbaudot katru kopā pavadīto brīdi ar vecākiem.
VIDEO:
