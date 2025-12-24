Iteresanta ideja rokdarbniecēm – adīšanas un tamborēšanas tehnikā darināts Adventes vainags.
Materiāli
- Vainaga salmu pamatne
- Efektdzija, saskaņotu dažādu krāsu tambordiegi ar spīdīgu pavedienu
- Dažāda izmēra putuplasta bumbiņas
- Dažāda lieluma koka pērlītes
- Pieskaņoti dekori
- Adāmadatas, tamboradata
- Lāpāmadata
- Karstā līme
- Svece
Darba gaita
No efektdzijas noada taisnstūra gabalu, kas atbilst vainaga pamatnes platumam un garumam. To apšuj apkārt salmu pamatnei.
Putuplasta bumbiņas aptamborē dažādās krāsās ar īsajiem stabiņiem. Vienu no putuplasta bumbiņām aplīmē ar koka pērlītēm.
Bumbiņas izkārto uz sagatavotās vainaga pamatnes un pielīmē. Vainagu dekorē, pielīmējot koka pērlītes un citus izvēlētos rotājumus.
Kā noslēdzošais papildinājums vainagam – pieskaņotas krāsas svece.
