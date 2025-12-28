Solo vecāku ģimeņu skaits pieaug visā Eiropā, un arī Latvija nav izņēmums. Pērn valstī katra trešā mājsaimniecība ar bērniem bija viena vecāka ģimene. Lai gan novērojamas pozitīvas pārmaiņas, piemēram, aktīvāka tēvu iesaiste bērnu audzināšanā, šā gada Centrālās statistikas pārvaldes dati iezīmē visai skaudru ainu. Latvijā solo māšu ģimeņu ir gandrīz piecreiz vairāk nekā solo tēvu.

Novembrī apritēja četri gadi, kopš Ilmas jaunākais dēls sasniedza pilngadību. Viņa viena pati audzināja trīs bērnus laikā, kad apzīmējums “solo mammas’’ netika lietots un sievietes, kuras vienas audzināja bērnus, dēvēja vienkārši par vientuļajām mātēm.

Solo mamma, nevis vientuļā māte

“Apzīmējums “vientuļā māte” nav īsti atbilstošs,” saka Ilma, “bija tieši izaicinoši atrast brīdi vienatnei un laiku sev. Pēc darba bieži jutos nogurusi un vēlējos pabūt viena, atvilkt elpu. Bet bērni bija sasnieguši agrīnos pusaudžu gadus, sapratu, ka man ir jābūt klātesošai. Ja brīdī, kad viņiem esmu vajadzīga, pasaku “man nav laika” vai nodarbojos ar ko citu, varu pazaudēt saikni ar viņiem. Turklāt ir svarīgi veltīt laiku katram atsevišķi. Tas nebija darāms “visiem kopā vienlaikus”, jo katram ir savas vajadzības, savi jautājumi un problēmas.”

