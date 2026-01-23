Janvāra sākumā man sanāca paviesoties skaistajā Parīzē, kur jau varēja noķert nelielu pavasara sajūtu.
No sniega un lielajiem mīnusiem, kas jau labu laiku valda mūsu zemē, nebija ne miņas, un pat saulīte brīžam iznāca sasveicināties.
Tas, ko nevarēja nepamanīt, – cik daudz cilvēku skrien pa Parīzes parkiem un ielām. Pat sestdienu un svētdienu rītos. Un skrien ne vien jaunieši, bet arī gados vecāki ļaudis. Ja neskrien, tad ātri soļo. Pie sevis nodomāju – nu vai tiešām viņiem negribas izgulēties un atpūsties? Ir taču brīvdienas!
Bet tagad, veidojot numura tematu par cilvēkiem, kuri turpina strādāt arī pensijas vecumā, es uz aktīvajiem Parīzes skrējējiem raugos jau ar citu skatu.
Dzīve IR kustība. Vai nu tu skrien, ej, dodies uz darbu un satiec kolēģus, rušinies dārzā vai nodarbojies ar kādu citu hobiju – svarīgs ir viss, kas ļauj just un dzīvot pilnu krūti. Un katram tas ir kas savs.
Piemēram, mans vectēvs, kurš nu jau vairākus gadus ir viņsaulē, līdz pat deviņdesmit gadu vecumam katru rītu vingroja. Ļoti iespējams, ka arī tādēļ viņa mūžs bija tik garš un piepildīts.
Runājot ar tiem, kuri izvēlas turpināt strādāt arī pensijas vecumā, sapratu – bieži vien tas nav tāpēc, ka gribas vairāk nopelnīt (lai gan finansiālā puse, protams, arī ir būtiska), bet gan tādēļ, ka darbs ir sirdslieta, ir vēlme būt noderīgam, iederēties kolektīvā, turpināt darīt to, kas reiz iesākts un padodas. Ir grūti tā vienkārši aiziet no darba tikai tāpēc, ka ir pienācis konkrēts datums un vecums.
Un kāpēc gan nestrādāt, ja ir sajūta, ka to joprojām vajag un var? Eksperti uzsver, ka sudraba paaudze darba tirgū kļūst arvien aktīvāka un arī svarīgāka, bet tas nebūt nenozīmē, ka pilnīgi visiem pensijas vecuma cilvēkiem tagad jāturpina mesties darba ritenī.
Katram savs – arī atpūsties ir svarīgi! Skaidrs ir viens – pasaule mainās, un mēs tai līdzi.
