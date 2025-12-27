Tradicionālajos Latvijas Nacionālās operas Gadu mijas koncertos tieši viņai visgarākais numurs. Bet 2026. gada 8. janvārī uz tās pašas skatuves dziedātāja Annija Kristiāna Ādamsone uzstāsies arī Latvijas Radio 3 “Klasika” 30 gadu jubilejas koncertā. 2025. gadā spožais koloratūrsoprāns bija tā rezidējošā māksliniece.

Nupat mūziķu aprindās runā par trim uzlecošajām zvaigznēm opermūzikā. Un tās ir Katrīna Paula Felsberga, Emīlija Etīna Saulīte un Annija Kristiāna Ādamsone, kura plašu atpazīstamību un kritiķu atzinību guvusi par sava balss tembra dzidrumu, virtuozitāti, muzikālā frāzējuma eleganci un aktiera meistarību.

2024. gadā jaunā dziedātāja ieguva Lielo mūzikas balvu kā Gada jaunā skatuves māksliniece. Pirmā loma uz Latvijas Nacionālās operas skatuves – Olimpija Žaka Ofenbaha “Hofmaņa stāstos” – nupat novembrī viņai atnesa Gada jaunās mākslinieces titulu “Spēlmaņu naktī” . Kas varbūt nav zināms plašākai sabiedrībai, arī Trīres opera Vācijā Anniju Kristiānu Ādamsoni nominēja kā vienu no trim saviem gada skatuves māksliniekiem, kas pēc tik īsa, sešus mēnešus, šajā teātrī aizvadītā laika ir nopietns sasniegums.

