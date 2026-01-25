Arvim Kantiševam (32) ar modi ir īpašas attiecības, jo studējis par to maģistrantūrā Latvijas Mākslas akadēmijā.
Savā maģistra darbā aktualizējis domu, ka ne vienmēr modi ietekmē cilvēks, bet tieši pretēji – tā pakļauj sev cilvēku. Arvi kā jau izteikti radošu personību vairāk interesēja kostīmu, performanču, dažādu citu izrāžu tērpi, taču nācās vairāk studēt apģērba dizainu.
“Līdz ar to kādu laiku man pret modi radās nepatika, savā ikdienas stilā kļuvu utilitārs – ģērbos tā, lai būtu ērti, praktiski... Tagad, kad studēju maģistrantūrā tēlniecību (skatiet internetā: “koneko-diamond.com”) un vairāk nākas uzturēties mākslinieku sabiedrībā, atkal atgriežos pie saviem stila meklējumiem. Vai mode arī nav tēlniecība? Jā, arī tai ir forma, saturs, izteiksmīgums un spēja uzrunāt sabiedrību. Ja modi apzinies, vari pozicionēt sevi starp citiem, nevis izcelties, bet iekļauties.”
Tikšanās reizē Arvis ģērbies džutas auduma biksēs ar paplašinātu augšdaļu, apavos kā kazas kājas, kas šūti speciāli kādai izrādei.
Jostas sprādzi darinājis pats. Interesanta ir arī rozīgā cepure ar ausīm – šūta no īpaša auduma sērfotājiem, lai būtu silta un uzturētu formu.
Kas tad piesiets pie jostas? Jā, tā esot vilka aste – atsauce uz Arvja dzimtās puses leģendu par vilkati Tīsu, kurš dzīvojis Mālpils Kniediņu apkaimē. “1692. gadā Tīsu apsūdzēja vilkacībā, tomēr viņa stāsts atklāj daudz dziļāku saikni ar Latvijas pagānu kultūru. Viņš bija viedais un dziednieks, kurš dziedināja, aizsargāja un cīnījās ar dēmoniem. Viņa spējas pārtapt par dzīvniekiem bija tikai daļa no plašākām zināšanām.”
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu