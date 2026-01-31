Lai pēc slimošanas organisms ātrāk atgūtu spēkus, jāievēro vienkārši, taču svarīgi uztura principi.
Uzņem daudz šķidruma. Ūdens, zāļu tējas un buljoni palīdz atjaunot šķidruma rezervi un izvadīt toksīnus.
Palielini C vitamīna uzņemšanu. Citrusaugļi, kivi, jāņogas, paprika, kāposti stiprina imunitāti un veicina organisma atjaunošanos.
Ēd vairāk svaigus dārzeņus un augļus. Tie nodrošina organismu ar antioksidantiem un šķiedrvielām.
Uzņem viegli sagremojamus proteīnus. Liesa zivs, jaunlopa gaļa, vistas fileja, olas palīdz atjaunot muskuļus un audus, nepārslogojot gremošanu.
Iekļauj uzturā omega-3 un omega-6 taukskābes. Lasis, skumbrija, siļķe, rieksti un sēklas ir svarīgas sirds-asinsvadu sistēmas veselībai.
Izvairies no smaga, trekna un ļoti salda ēdiena. Tie var apgrūtināt gremošanu un kavēt atveseļošanos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem