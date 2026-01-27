Publicējam nelielu ieskatu Ilgas Madres izšūtajos darbos no Talsu novada muzeja krājuma nodaļas materiāliem, kuri bija izraisījuši interesi tematiskajā pielikumā “Šūšana un Izšūšana”.
Šalle ar krāsainām bārkstīm
Tā izšūta uz labi skaitāma auduma, izmantojot krāsaino darbu dūrienus, kātu un ķēžu dūrienus. Visi ziediņi izšūti krustdūrienā. Visas malas apšūtas ar krustdūrienu, atstājot malās vaļējas bārkstis. Lai sedziņai vēl piešķirtu papildu greznību, izšūtas krāsainas bārkstis.
Sievu aube
Muzeja krātuvē viena sašūta un ar Talsu Saulītes motīviem izšūta sieviešu cepure. Izšuvumam izmantotas dažādu izmēru (nr. 6–9) un krāsu pērlītes, kā arī iegarenās salmiņu veida pērlītes. Dažām izšūtajām Saulītēm vidū zem pērlītes iešūts fliteris.T alsu tautastērpam raksturīgs ir Saules ornaments, to izšuj gan uz vill ainēm, gan krekla apkakļu stūriem, gan jaunu meitu vainagos.
Adatu spilventiņš
Šo I.Madre šuvusi ap 1934. gadu (un atdarināts 1999. gadā). Cen-trā ir Saulītes motīvs, un kompozīcija veidota kopā ar Lībagu pamatskolas skolotāju Elzu Zihmani (TNMM 26537).
