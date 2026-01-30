Esmu šuvusi gan naudas makus, gan kosmētikas makus un šoreiz nolēmu izmēģināt ko jaunu. Un tā, iecerot šo kosmētikas maku, ienāca prātā doma par sniega pikām, ziemas mirdzumu, sniegā iemītām pēdiņām, to pasaku, kāda mēdz izskatīties balta ziema.
Materiāli
- Pelēks un balts filca materiāls
- Baltas pērlītes un fliteri
- Balta dzija
- Balts satīna audums (oderei)
- Rāvējslēdzējs
Darba gaita
No pelēkā filca materiāla izgriež kosmētikas maciņa abas puses un sašuj.
Tad maciņu dekorē ar dažāda lieluma baltajiem filca aplīšiem, kuru vidū iešuj baltas un caurspīdīgas pērlītes, kā arī fliterus.
Pa vidu dekoriem izšūtas ziemas “taciņas” ap aplīšiem. Abas puses izšūtas dažādi.
Atliek iešūt oderi un rāvējslēdzēju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem