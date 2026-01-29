Apjomīgas segas ar rozīšu vai cimdu motīviem, košu rakstu spilveni un dvielīši, jostas un pat auskari modernā mozaīktamborējumā... Šie neparastie rokdarbipagājušā gada nogalē bija aplūkojami Vangažu kultūras nama izstādē “Mozaīktamborēšana mūsdienu interjerā un aksesuāros”
Mozaīktamborēšanas darbu autore ir rokdarbniece Inga Aleksandrova, kas ilgstoši dzīvo un strādā Īrijā. Viņa stāsta, ka ar rokdarbiem vienmēr bijusi uz “tu”.
Ingai jau kopš mazotnes patika dažādu veidu rokdarbi, tajā skaitā adīšana, tamborēšana... pat gleznojusi. Tagad, dzīvojot Īrijā, arī brīvajos brīžos aizrāvusies ar rokdarbiem. Un pandēmijas laikā, meklējot jaunas idejas rokdarbiem, atklājusi sev mozaīktamborēšanu.
Tā Ingai bijusi pavisam jauna un bezgalīgi interesanta pasaule. Rokdarbniece izveidojusi rakstus saviem darbiem, un tapuši cits pēc cita interesantāki mozaīktamborējumi.
Un šo bagāto mozaīktamborējumu pūru Inga bija atvedusi uz Latviju, lai izstādē ar tiem iepazīstinātu Latvijas rokdarbniekus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem