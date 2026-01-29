Apjomīgas segas ar rozīšu vai cimdu motīviem, košu rakstu spilveni un dvielīši, jostas un pat auskari modernā mozaīktamborējumā... Šie neparastie rokdarbipagājušā gada nogalē bija aplūkojami Vangažu kultūras nama izstādē “Mozaīktamborēšana mūsdienu interjerā un aksesuāros”

Mozaīktamborēšanas darbu autore ir rokdarbniece Inga Aleksandrova, kas ilgstoši dzīvo un strādā Īrijā. Viņa stāsta, ka ar rokdarbiem vienmēr bijusi uz “tu”. 

Inga Aleksandrova savas personālizstādes atklāšanā: “Rokdarbi ir bijuši līdzās visu mūžu – tie man nozīmē brīvību radīt... Īpaši tuva tagad ir mozaīktamborēšana, jo piešķir tamborēšanai jaunu elpu".
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Ingai jau kopš mazotnes patika dažādu veidu rokdarbi, tajā skaitā adīšana, tamborēšana... pat gleznojusi. Tagad, dzīvojot Īrijā, arī brīvajos brīžos aizrāvusies ar rokdarbiem. Un pandēmijas laikā, meklējot jaunas idejas rokdarbiem, atklājusi sev mozaīktamborēšanu. 

Darbs mozaīktamborēšanas tehnikā.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Tā Ingai bijusi pavisam jauna un bezgalīgi interesanta pasaule. Rokdarbniece izveidojusi rakstus saviem darbiem, un tapuši cits pēc cita interesantāki mozaīktamborējumi. 

Darbs mozaīktamborēšanas tehnikā.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Un šo bagāto mozaīktamborējumu pūru Inga bija atvedusi uz Latviju, lai izstādē ar tiem iepazīstinātu Latvijas rokdarbniekus. 

Darbi mozaīktamborēšanas tehnikā.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

