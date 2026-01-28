Siltie dūrainīši adīti ar latvisku rakstu.
Materiāli
- Divkārtīga balta un sarkana lauku dzija
- Adāmadatas nr. 1,5
Darba gaita
Uzmet 34 valdziņus un piecas rindas ada labiski ar balto dziju. Sestajā rindā veido robiņu malu (skat. 1. zīm.).
Piecas rindas ada ar balto dziju.
Vienu rindu ada vienu valdziņu ar balto dziju, vienu – ar sarkano dziju.
Vienu rindu izada ar sarkano dziju.
Divas rindas izada ar balto dziju.
Vienu rindu izada rakstā (skat. 2. zīm.).
Divas rindas izada ar balto dziju.
Vienu rindu izada ar sarkano dziju.
Vienu rindu ada vienu valdziņu ar balto, vienu – ar sarkano dziju.
Četras rindas izada ar balto dziju un turpina adīt pēc zīmējuma (skat. 3. zīm.).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem