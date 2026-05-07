Jo vecāka kļūstu, jo vairāk ausīs griež nemitīgie salīdzinājumi, kur dzīve labāka un mantas lētākas, bet pie mums...
Paklausoties Latvijas Radio 1, kas manā virtuvē darbojas gandrīz bez pārtraukuma, šķiet, ka līdz igauņu virsotnēm latviešiem vairs neaizsniegties un lietuviešu – arī. Nez, vai viņi paši apjauš savu leiputriju?
Nesaku, ka statistika ir aplama, bet – kas par daudz, tas par skādi. Kā skolā, kad kādus mazāk čaklus un veiksmīgus skolasbērnus pastāvīgi bar un kaunina, labāki no tā viņi nekļūst. Spārni nolaižas, knābis pie zemes... Varbūt mūsdienās skolotāji tā vairs nedara, lai gan vēl nesen saklausīju atziņu, ka bērni par maz saņemot uzslavas, kas tik ļoti ceļ pašapziņu, rosina darīt labāk un vairāk. Vai tad ar pieaugušajiem nav līdzīgi?
Nu kā cilvēks lai jūtas, kad kāds atkal nicīgi izmet – latvietim labākā uzkoda ir otrs latvietis vai tādi tie latvieši ir un tamlīdzīgus. Jau tā daļai trūkst veselīgas pašapziņas. un, kad vēl saklausās tādas aplamības, spārni nošļūk, knābis pie zemes... Šādu bezatbildīgu un nepamatotu nomelnošanu aizliegtu ar likumu, pat par spīti 100. pantam. Radikāls, bet veselīgs brīdinājums.
Starp citu, nupat kādā soctīklu diskusijā izlasīju uzsaukumu, lai tikai 4. maiju nesaucot par Baltā galdauta svētkiem un, pasarg dievs, humusu – par humosu. Mīlīši, nav taču ne vainas ne baltam galdautam, pieņemot, ka tas simbolizē atgūto neatkarību, ne arī humosam, jo tāds aunazirņu un tahini pastas smēriņš vien ir. Svarīgākais ir stāvēt uz stingra pamata – apzināties un lolot Latvijas vērtības, vienmēr un visur savā zemē runāt latviski un būt gatavam to aizstāvēt, turēties plecu pie pleca ar savējiem. Tā patriotiski un no sirds vēl svētku sajūtās.
