Kuras ir veiksmīgās dienas un kuras – labākās skaistumkopšanai, mājas tīrīšanai, bet kurās labāk nedarīt neko?

Skaistumkopšanas procedūras, ķermeņa procedūru dienas – 14., 15., 19., 23., 28. 

Manikīra dienas (ilgāk turēsies) – 8. 

Vaksācijas/depilācijas dienas – 7., 13., 14. 

Matu griešanas, krāsošanas dienas – 21., 22., 24., 31. 

Čeku dedzināšanas, naudas/labklājības piesaistes dienas – 7., 28. 

Pirts vai zāļu vannu dienas – 7., 8., 16., 18., 20., 21., 25., 29. 

Čika (tukšais) laiks – 7. (17:18–24:00); 8. (24:00–10:27); 10. (08:09–20:39); 12. (13:04–24:00); 13. (24:00–03:03); 15. (00:30–05:30); 17. (04:02–05:23; 22:36–24:00); 18. (24:00–24:00); 19. (24:00–04:45); 20. (16:27–24:00); 21. (24:00–05:47); 22. (01:05–24:00); 23. (24:00–09:56); 25. (03:54–17:33); 27. (14:32–24:00); 28. (24:00–03:52); 30. (03:04–15:44); 31. (16:21–24:00). 

Veiksmes dienas (jauniem sāku-miem, projektiem, mērķiem) – 7., 8., 9., 17., 21., 28., 29. 

Sarežģītas, spriedzes dienas (uzmanīt emocijas, izvairīties no konfliktiem) – 18., 22., 25., 26. 

Mājas tīrīšanas dienas (atbrīvošanās no krāmiem, nevajadzīgā, ģenerāltīrīšanas dienas mājoklī) – 9., 17., 25., 26., 27. 

Atslodzes dienas – 10., 16., 23., 31. 

Veļas mazgāšanas dienas – 10., 11., 12., 20., 27., 29., 30. 

Būvē, remontē mājokli – 9., 10., 17., 18., 26., 27. 

Meditāciju, apceres dienas – 11.

