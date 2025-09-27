Šo izteiksmīgi ģērbto rīdzinieku Sīmani (30) uzrunāju pie Mākslas akadēmijas, tajā studējot viņa draudzene.
Skatienu piesaistīja jaunieša rozīgi svītrainie dungriņi, krūšautlenču paīsais kombinezons, notetovētā galva un rokas, kā arī kājas. Daudzi jaunieši iecienījuši tetovējumus, īpaši bārmeņi, viesmīļi baristas, frizieri...
Sīmanis esot apmeties dzīvot Grīziņkalnā un uz darbu Pļavniekos laiž ar veliņu. Sarunā uzreiz jūtu, ka viņš ir atvērts, komunikabls un sirsnīgs. Apguvis pavāra profesiju, Sīmanis strādā vienā no sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.
“Apģērbu izvēlē man nav izteiktu favorītkrāsu, par kādiem pieciem procentiem vairāk patīk rozā tonis – bez kādiem zemtekstiem, asociācijām, emocionālas piesaistes... Nereti interesantas drēbes izraugos otrās elpas veikalos, jo, pirmkārt, tur lētāk, otrkārt, stilīgāk. Katru dienu jau neesmu tik pamanāms, cenšos ģērbties neuzkrītoši – vasarā šorti ar pogājamo kreklu, uzvalka gan man nav... Uzņēmumā jāvalkā darba apģērbs.”
Jautāts, kurš ir viņa ēdiens ikdienā, atbilde skan: “roltoni”, ātri pagatavojamās nūdeles. “Zinu, ka nav veselīgi, taču, kad visu dienu esi noņēmies gar katliem, negribas mājās gatavot ko īpašu, kas aizņem daudz laika.”
Kam uzticējis tetovēt savu ķermeni? “Par mani parūpējās divi talantīgi meistari: jaunais scenogrāfs Hugo Bērziņš, studē Latvijas Mākslas akadēmijā maģistrantūrā, un Ņikita Berijs – ar adatu durstīja kādas simts stundas. Uzticējos viņu radošajai vīzijai.”
Piebilstams, ka Sīmanim ir arī savi vaļasprieki – viņš skeito un internetā uzpēlē šahu.
