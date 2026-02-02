Vairākos ilgas Madres darbos, piemēram, dekoratīvajos spilvenos, izmantoti dažādi klājdūrienu veidi, daži ir atvasināti no vienkāršiem krāsaino darbu dūrieniem.
Šim paraugam pamatā izmantots ķēžu dūriens.
Izšūta blūze
Blūzei izmantots kanvas audums, kurš ir pietiekami mīksts, lai būtu patīkami valkāt.
Priekšpusē izšūtas divas joslas, kur arī izmantoti slīpo dūrienu kūlīši, kuri nedaudz aizsedz pamataudumu.
Adatu grāmatiņa
Visos laikos svarīga ir drošība, un rokdarb-niecēm īpašs instruments ir izšujamās adatas. Vienkāršākais veids, kā tās droši novietot un pārnēsāt, ir adatu grāmatiņa. Tajā ērti uzglabāt un atrast vajadzīgo adatu, iekšpusē tās viegli iespraust citu pie citas. Bet katras rokdarbnieces gods ir to skaisti izrotāt.
Šis ir I. Madres darinājums, kur kā rotājošais elements ir ielocītais raksts, kuru bieži var redzēt ieaustu kādā darinājumā. Lai malas būtu glīti apstrādātas, tās izšūtas ar cilpu dūrienu, to dekoratīvi šujot dažādā augstumā. Mugurdaļā adatu grāmatiņa ir sašūta ar iekšpusē esošo audumu, lai viss stingri turētos. Grāmatiņas priekšējā malā ar roku uzmesta gaisa cilpiņu pīnīte, kurai galos atstātas nelielas bārkstis.
