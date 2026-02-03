Eglītes pamatā ir tekstilmozaīkas jo-jo tehnikas elementi – sakrokoti un sašūti aplīši kā “cepurītes”.
Materiāli
- Dažādu krāsu plāns audums
- Mazas podziņas (bez “kājiņas”)
- Kartons un zīmulis (šablonam)
- Divas šujamadatiņas un spolīšu diegs
Darba gaita
1. Trīs dažādu lielumu kartona apļus uzliek uz auduma un apvelk kontūras. Izgriež audumu apļus.
2. Audumu apļiem lieliem dūrieniem apšuj augšmalu un nedaudz savelk. Visus aplīšus savelk kopā un vidū stingri sašuj. Iegūst trīs dažādu izmēru “cepurītes”.
3. Sāk veidot eglīti. Strādā ar divām adatām, uz tām uzverot pogu, kā redzams attēlā. Piefi ksē, sasienot mezglu. Tāpat uzver arī audumu, šoreiz lielāko “cepurīti”, pēc tam uzver pārējās. Pa vidu tām uzver pogas un sasien.
4. Visu noslēdz, uzverot divas pogas, un sasien. Eglīti var audzēt, cik garu vēlas.
