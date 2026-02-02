Diez vai Rainas Ņištas vecāki, izvēloties viņai vārdu, varēja paredzēt, cik liktenīgs tas kļūs meitai. Sākoties 2022. gada karam, vedusi ukraiņiem palīdzības kravas, un reiz karavīri pajautājuši – kāpēc tev tāds vārds? Iepriekš pati nebija iedomājusi, ka Raina taču ir daļa no vārda “Ukraina”. Tagad ukraiņu zeme viņai kļuvusi par nozīmīgu dzīves sastāvdaļu.
Ukrainu iepazinusi jau bērnībā, kad daudzas vasaras pavadīja rietumu daļā, Hmeļņickas apgabalā. Rainas audžutēvs bija ukrainis. Augusi astoņu bērnu ģimenē, pašai – piecas atvases, visas jau savā dzīvē. Ar bērnu tēvu pašķīrušies. Ezeres pagasta biedrībā “Mūsu ligzda”, kur ir tās vadītāja, īsteno nozīmīgus projektus.
Par savu lielāko garadarbu nosauc Saldus novada Lielezeres parka labiekārtošanu, nācies strādāt arī ar tiltu būvniecību. Līdz ar Krievijas pilna apjoma kara sākšanos pievērsusies palīdzības darbam.
Aizpērnā gada bilance apliecina, ka
Raina spējusi ziedojumos savākt miljonu eiro, par kuriem iegādātas Ukrainas karavīriem nepieciešamas preces.
To gan viņa nevarēja iedomāties, ka līdz ar kara radītajiem pārdzīvojumiem un zaudējumiem savā privātajā dzīvē pieredzēs īstas laimes brīžus.
Saruna ar Rainu notiek vēl vecajā gadā, kad viņa vairākas nedēļas dzīvoja Čerkasu apmācību centrā, kur dzīvesbiedrs Antons strādā par instruktoru. Virsnieku kopmītnēs viņiem piešķirts vienistabas dzīvoklītis, kuru abi cenšas iekārtot ērtākai dzīvei. Uz svētkiem sagādāta un izrotāta priedīte, jo eglītes ir saudzējamas. Ziemassvētku galdā būšot arī svaigi lasītas gailenes, jo siltajā laikā pilnas takas ar sēnēm.
Lielākais trūkums ir elektrība, ko pieslēdz dažas stundas dienā, kad darbi, arī maltītes gatavošana, kā Raina pati nosmej, jāpaveic mērkaķa ātrumā. Tagad viņa arī pati novērtē, cik noderīgs var būt par ziedojumiem sagādāts ģenerators vai portatīvais akumulators, ko šeit sauc par “ekoflov”, kad jāpabeidz vai jāuzsilda sautējums vai borščs, kuru viņai esot iemācījis vārīt vīrs, vai arī gribas paskatīties televizoru.
Jaunajā gadā Raina atgriezīsies Latvijā, lai turpinātu palīdzības darbu. Mūsu sarunai viņa piekrīt ar domu, ka tā nāks par labu Ukrainai.