Darbs nav tikai ienākumu avots vien – tas sagādā prieku un sniedz piederības sajūtu. Latvijā un citviet Eiropā aizvien vairāk pensijas vecuma cilvēku turpina strādāt, pierādot, ka vecums nav šķērslis. Taisni otrādi – tieši vecumu dažādība ir tas, kas kolektīvu padara spēcīgu.

“Cilvēks dzīvo, kamēr strādā un savā darbā jūt piepildījumu,” saka Anna Lazdāne (68), Skrindu dzimtas muzeja vadītāja. “Darbs man ir svarīgs – tas ir komunikācijas darbs, kas vērsts uz muzeja mērķauditorijas attīstīšanu, ekspozīciju, izstāžu un publisko programmu pieejamību, vairojot pieredzi, kas veicina muzeja atpazīstamību un satura izmantošanu. Komunikācija caurvij manus ikdienas darba pienākumus.” 

Darbs muzejā Annu aizrauj un bagātina: “Visa mūža garumā esmu apguvusi dažādas prasmes – aust, mezglot, mani interesē kulinārija, māksla, floristika, šīs prasmes sniedz iespēju dažādot muzeja pakalpojumus un piedāvāt tos dažāda vecuma un sociālo slāņu cilvēkiem. Līdzko sajutīšu, ka man no darba ir jāaiziet, aiziešu. Manuprāt, tas nebūs ilgi jāgaida, jo visi resursi kādreiz beidzas.”

