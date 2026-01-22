21. janvārī Cēsīs SIA "Cēsu gaļas kombināts" (CGK) un LPKS "GreenBeef" paraksta līgumu, kas paredz pārstrādes uzņēmuma pirmo 100 000 eiro ieguldījumu – aizdevumu atšķirto teļu iegādei divām kooperatīva saimniecībām. Līgums ietver nosacījumu dzīvniekus nobarot līdz 18–20 mēnešu vecumam, tad pārdot finansētājam – CGK.
"Abpusēji izdevīga sadarbība. Mēs viens otram uzticamies," uzsver gan CGK valdes priekšsēdētāja Ieva Piteronoka-Krišāne, gan arī bioloģisko ražotāju kooperatīva "GreenBeef" vadītājs Kaspars Ādams.
Par pārstrādes uzņēmuma piešķirto naudu divas kooperatīva saimniecības – SIA "Jasmīni" Kārķos un SIA "Kaldabruņa 2020" Jēkabpils novada Rubenes pagastā – nākamajos aptuveni 10–12 mēnešos nobaros 60–70 teļus. K. Ādams teic, ka saimniecības nobarošanā ieguldīšot arī savu un bankas aizdevuma naudu.
Kāpēc jārosina nobarošana
Latvijā gaļas liellopu nobarošanā patlaban specializējas vien desmitos skaitāmas saimniecības. Iemesls ir pārstrādes uzņēmumu agrāk maksātās zemās iepirkuma cenas, nobarošanai piemērotu novietņu neesamība (nobarošanas novietņu būvniecība prasa lielu naudas ieguldījumu), vairāku gadu ilgā naudas iesaldēšana un arī diezgan lielais darba ieguldījums.
Pārdot sešus, astoņus mēnešus vecu no mātes atšķirtu teļu par 1500 līdz 2000 eiro nobarošanai uz citu valsti pārliecinoši lielākajai daļai lopkopju patlaban ir izdevīgāk. "GreenBeef.lv" vadītājs K. Ādams vērš uzmanību, ka Latvijā nav izveidojusies specializācija noteikta vecuma gaļas liellopu nobarošanā: "Nīderlandē, piemēram,