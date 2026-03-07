Veselības ministrija apsver Valsts apmaksāta hroniskas nieru slimības skrīninga ieviešanu, kas ļautu atklāt un ārstēt hronisku nieru slimību agrīnā stadijā, pirms vēl parādījušies izteikti simptomi un radusies vajadzība veikt nieru aizstājterapiju dialīzi vai transplantāciju.
Ietekmē sirds, vielmaiņas un citas slimības
Nieres ir pāra orgāns, kurā izvietoti neskaitāmi asinsvadu kamoliņi jeb glomerulas. Caur tām filtrējas asinis un veidojas urīns – olbaltumvielu vielmaiņas galaprodukts, kas satur lieko šķidrumu, dažādas atliekvielas, urīnskābi, sāļus un citas nevajadzīgas vielas, kuras tiek izvadītas no organisma. Veselas nieres minūtē izfiltrē 90–120 mililitru asiņu, nodrošinot organisma attīrīšanu, normālu asinsspiedienu, kā arī regulējot skābju un bāzu līdzsvaru. Nieres piedalās arī hemoglobīna jeb sarkano asinsķermenīšu veidošanā, kalcija un D vitamīna vielmaiņā, kas nodrošina stiprus kaulus un veic daudzas citas vitāli svarīgas funkcijas, tādēļ ļoti svarīgi gādāt par to, lai tās varētu pilnvērtīgi darboties arī mūža nogalē.
Ir lietas, kuras cilvēks pats nekādi nespēj ietekmēt, piemēram, vecums – zināms, ka jau pēc 45 gadu vecuma nieru funkcija sāk pakāpeniski samazināties, dzimums, iedzimtība, taču daudzus riska faktorus iespējams novērst vai kontrolēt. Ir virkne slimību, kuras tiešā vai netiešā veidā ietekmē nieres, veicinot hroniskas nieru slimības jeb mazspējas attīstību.