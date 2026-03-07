Veselības ministrija apsver Valsts apmaksāta hroniskas nieru slimības skrīninga ieviešanu, kas ļautu atklāt un ārstēt hronisku nieru slimību agrīnā stadijā, pirms vēl parādījušies izteikti simptomi un radusies vajadzība veikt nieru aizstājterapiju dialīzi vai transplantāciju.

Ietekmē sirds, vielmaiņas un citas slimības

Nieres ir pāra orgāns, kurā izvietoti neskaitāmi asinsvadu kamoliņi jeb glomerulas. Caur tām filtrējas asinis un veidojas urīns – olbaltumvielu vielmaiņas galaprodukts, kas satur lieko šķidrumu, dažādas atliekvielas, urīnskābi, sāļus un citas nevajadzīgas vielas, kuras tiek izvadītas no organisma. Veselas nieres minūtē izfiltrē 90–120 mililitru asiņu, nodrošinot organisma attīrīšanu, normālu asinsspiedienu, kā arī regulējot skābju un bāzu līdzsvaru. Nieres piedalās arī hemoglobīna jeb sarkano asinsķermenīšu veidošanā, kalcija un D vitamīna vielmaiņā, kas nodrošina stiprus kaulus un veic daudzas citas vitāli svarīgas funkcijas, tādēļ ļoti svarīgi gādāt par to, lai tās varētu pilnvērtīgi darboties arī mūža nogalē.

Ir lietas, kuras cilvēks pats nekādi nespēj ietekmēt, piemēram, vecums – zināms, ka jau pēc 45 gadu vecuma nieru funkcija sāk pakāpeniski samazināties, dzimums, iedzimtība, taču daudzus riska faktorus iespējams novērst vai kontrolēt. Ir virkne slimību, kuras tiešā vai netiešā veidā ietekmē nieres, veicinot hroniskas nieru slimības jeb mazspējas attīstību.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē