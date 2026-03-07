Virtuves iekārtošanu senlaicīgā namā bieži vien apgrūtina neērts telpas vēsturiskais plānojums, vairākas durvis, nišas, nelīdzenas sienas, iebūvētas krāsnis vai plītis. Ko darīt? Pilnībā mainīt telpas plānojumu? Atteikties no traucējošiem elementiem vai tomēr saglabāt un integrēt tos jaunajā telpas veidolā?

Ieteikumi nelielām virtuvēm

Vecas virtuves, ja arī mazas, bieži ir ar augstiem griestiem. Un tas ir liels pluss, jo sienas skapjus iespējams izvietot maksimāli augstu. Tas ļaus ne tikai efektīvāk izmantot telpu, bet arī noslēpt santehnikas caurules un sienu nepilnības.

Ja vien iespējams, priekšroku ieteicams dot skapīšiem ar atvilktnēm.

"Lai atvilktnēs uzturētu kārtību un lai tajās viss būtu pārskatāms, noderēs dažādi aksesuāri. Piemēram, stiprinājumus atvilktnēs ar perforētu pamata plātni iespējams izvietot, pielāgojot tos dažādiem ēdiena gatavošanas un servēšanas piederumiem. Savukārt mazākām atvilktnēm noderēs pretslīdes paklājiņš jeb paliktnis, klusinot trokšņus, kas rodas, izņemot un ieliekot mantas atvilktnēs, un pasargās atvilktnes un plauktus no skrāpējumiem. Paliktnis neļaus atvilktnēs ievietotajiem priekšmetiem slīdēt un mainīt savu novietojumu," stāsta "IKEA" interjera dizainere Elīna Pasteneka.

Virtuve iegūst jaunus vaibstus.
Virtuves pārvērtības senlaicīgā mājoklī
Nelielas telpas ierobežojumi nav šķērslis jauna plānojuma izveidei.
Virtuve iegūst jaunus vaibstus.
Virtuve iegūst jaunus vaibstus.
Foto: IKEA publicitātes foto

