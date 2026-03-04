Par traģisku negadījumu Nidas ostā, kur bojā gājis 51 gadu vecs Neringas iedzīvotājs vēsta Lietuvas portāls "15min.lt". Vīrietis lielā ātrumā ar sniega motociklu mēģinājis pārlekt pāri ostas molam, taču šis mēģinājums beidzies letāli.
Negadījums noticis sestdien pulksten 15.51 Nidā. Kā izdevumam apstiprinājusi Klaipēdas apriņķa policijas pārstāve Andromeda Grausliene, 1974. gadā dzimušais vīrietis ar sniega motociklu "Lynx Commander 900" ietriecās apsnigušā molā. Uzsākta pirmstiesas izmeklēšana.
Sociālajos medijos izplatījās video, kurā redzams, kā sniega motocikls lielā ātrumā traucas pa ledu un, pietuvojoties molam, paceļas gaisā. Sākotnēji daļa cilvēku pieļāva, ka ieraksts varētu būt radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, tomēr policija apstiprinājusi traģēdijas faktu.
Kā vēsta 15min.lt, nākamajā rītā notikuma vietā uz ledus vēl bija redzamas asins pēdas. Pirms mola sniegs bijis sablīvēts, izveidojot sava veida tramplīnu, no kura transportlīdzeklis pacēlies gaisā. Pēc aculiecinieka teiktā, sniega motocikls aizlidojis aptuveni 40 metrus un lidojuma laikā varējis pacelties 15–20 metru augstumā.
Vietējie iedzīvotāji neoficiāli norāda, ka vadītājs bijis skaidrā. Kāds, kurš bojāgājušo pazinis, paudis viedokli, ka vīrietis, visticamāk, centies pārlekt pāri molam un bijis drosmīgs cilvēks.
"Lynx Commander 900" ir viens no jaudīgākajiem tirgū pieejamajiem sniega motocikliem — tas aprīkots ar 899 kubikcentimetru "Rotax" dzinēju un atkarībā no modifikācijas var attīstīt aptuveni 140–160 kilometru stundā lielu ātrumu.
