Kas gan varētu būt "Vējainās virsaunes"? Pareizi, bērni, – jauns nosaukums Emīlijas Brontē klasiskajam romānam "Kalnu aukas" tagad jau bēdīgi slavenās dzejnieces, tulkotājas un atdzejotājas Dagnijas Dreikas versijā.
Par to varētu pasmieties tāpat kā par Hiacintes Burkā rīkoto pikniku jeb, viņas terminoloģijā, "izbraukumu salinieku gaumē", kur Burkā kundzes radiniekiem bezmaz vai nācās ķerties pie vārdnīcām, lai tiktu kādā skaidrībā, bet, ja runa ir par ukraiņu rakstniekiem un ukraiņu literatūru, tad smiekli vairs nenāk. Domāju, ka lietas būtība ir skaidra, jo nupat Māra Poļakova, Ingmāra Balode, Oļesja Burkevica un Anete Simanovska publiskoja savu viedokli par krievu agresoru nogalinātā Volodimira Vakulenko grāmatas diletantisko tulkojumu, un šim vērtējumam pievienojās arī viņu kolēģi.
Taisnība, tā iekšējā balss, ko romantiskāk noskaņoti cilvēki dēvē par sirdsapziņu, runā – varbūt man tomēr nevajadzētu uzbrukt 75 gadus vecai sievietei? Taču uzreiz pretarguments – un kā ar ņirgāšanos par sievieti, kura 30 gadu vecumā nomira no tuberkulozes? Ukrainas karš joprojām turpinās, un ukraiņu rakstniekiem atrastos aizstāvji arī bez manis, taču arī Emīlija Brontē, Anna Brontē un Elizabete Geskela ir kaut kas daudz vairāk par abstraktiem simboliem. Un te pat neder iebildums, ka tulkotāja bijusi diletante no laika gala – tieši viņa 2003. gadā saņēma Latvijas Literatūras gada balvu par Hermaņa Melvila monumentālā romāna "Mobijs Diks" tulkojumu. Taču kopš tā laika acīmredzami zuduši gan profesionālie, gan ētiskie kritēriji – vecuma, uzpūtības vai vieglas dzīves tīkošanas dēļ, kas to lai zina. Visticamāk, pie vainas ir visu šo iemeslu kopums, jo pierādīt klaju kaitniecību politiskas korupcijas dēļ ir ļoti grūti.
Lielākā bēda tā, ka problēma sniedzas daudz tālāk par viena cilvēka antiprofesionalitāti – kā jau to sociālajos tīklos norādījuši rakstnieki, tulkotāji, izdevēji, literatūrzinātnieki, daudzu gadu garumā visiem ir zināma, vēlreiz lietojot šo apzīmējumu, bēdīgi slavenā apgāda "Jumava" un tā atvasinājumu (šajā gadījumā "Liegra") darbošanās pāri visām kulturālā un tiesiskā sabiedrībā pieņemtajām normām. Taču gadi iet uz priekšu, nekas nemainās, un vienīgi tagad, kad nu ir pārkāptas visas robežas ar kolektīvu vardarbību pret nesen bojāgājuša ukraiņu autora literāro mantojumu, seko atklāti protesti.
Un atkal – bet kā, piemēram, ar svētā Narekas Grigora "Žēlabu grāmatu"? Jau tas vien, ka iecerētais akadēmiskais izdevums pārtapa par izlasi, rada nelāgas aizdomas, ka tulkotājai, redaktoriem, korektorei kārtējo reizi nekas netika samaksāts. Bet kurš apgāds, kura institūcija tagad dos iespēju Valdai Salmiņai pabeigt darbu līdz galam? Un kurš dos garantiju, ka neviens karstasinīgāks cilvēks ārpus Latvijas līdzšinējo rezultātu neuztvers kā ņirgāšanos par armēņu kultūru? Tikpat liela bēda arī tā, ka šādā veidā izniekoti milzīgi resursi, kas būtu ļoti noderējuši Mārai Poļakovai un niecīgajai saujiņai viņas līdzgaitnieku, jo no ukraiņu "Apšautās renesanses" pārstāvjiem – Jevhena Plužnika, Valerjana Pidmohiļnija, Mikolas Zerova, tāpat arī no Bohdana Ihora Antoniča vai Vasiļa Stusa – latviski joprojām nav gandrīz nekā. Divpadsmit gadus pēc Krimas okupācijas tas jau kļūst apkaunojoši.
Visbeidzot – un kuru rakstnieku darbi līdzās Volodimiram Vakulenko vēl ir sacūkoti, tos pārceļot uz latviešu valodu samākslotā, kokainā un vienveidīgi sentimentālā stilā un patvaļīgi mainot ierastos nosaukumus un transliterācijas principus? Žorža Rodenbaha "Briges mežģīnes". Natenjela Hotorna "Dvēseles mākslinieks". Henrija Džeimsa "Asperna vēstules" un "Skrūves pagrieziens". Blēza Paskāla "Domas". Karela Māhas, Janko Krāļa, Hristo Boteva, Frances Prešerena, Česlava Miloša, Ādama Ēlenšlēgera, Ērika Jūhana Stagnēliusa dzejas paraugi. Piemēru netrūkst. Būtībā visu šo un vēl citu klasiķu darbi jātulko no jauna. Kā to sakāmvārdā formulējuši senie latvieši: skopais maksā divreiz.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu