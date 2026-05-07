Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) iebilst pret Saeimā otrajam lasījumam virzītajiem Grozījumiem Bibliotēku likumā, kas paredzētu, ka pašvaldību bibliotēkas var reorganizēt vai likvidēt tikai pēc Latvijas Bibliotēku padomes atzinuma saņemšanas.
LPS savā vēstulē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai aicina saglabāt Bibliotēku likuma 6. pantu esošajā redakcijā, kas nosaka, ka pašvaldība bibliotēku dibina, reorganizē vai likvidē, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. Deputātu iesniegtais priekšlikums pārvērstu līdzšinējo konsultatīvo sadarbību par faktisku administratīvu kontroli. Pēc LPS domām, plānotā norma palielinātu administratīvo un fiskālo slogu, varētu paildzināt lēmumu pieņemšanu un kavēt steidzamas bibliotēku reorganizācijas, piemēram, drošības vai finanšu apsvērumu dēļ. LPS arī atgādina, ka bibliotēku uzturēšana un finansēšana pilnībā notiek no pašvaldību budžetiem, savukārt institūcija, kuras atzinums kļūtu par obligātu priekšnoteikumu lēmumu pieņemšanai, par fiskālajām sekām atbildību nenestu.
Saeimas deputāti iepriekš pirmajā lasījumā atbalstīja Grozījumus Bibliotēku likumā, kas paredz paplašināt likuma mērķi un bibliotēku funkcijas atbilstoši mūsdienu situācijai.
Grozījumi paredz pagarināt bibliotēku akreditācijas termiņu no pieciem uz sešiem gadiem, precizēt bibliotēku direktoru un vadītāju kvalifikācijas prasības un mazināt bibliotēkas reģistrācijai iesniedzamo ziņu apjomu.
Rosināto izmaiņu mērķis ir aktualizēt likumā noteikto tiesisko regulējumu, sakārtot un papildināt Bibliotēku likumu, lai bibliotēkas sniegtie pakalpojumi atbilstu sabiedrības vajadzībām un būtu vienlīdz pieejami visiem iedzīvotājiem.
Likumprojektā formulēta arī jauna bibliotēkas definīcija – tā ir izglītojoša informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes institūcija vai tās struktūrvienība ar pastāvīgu bibliotēkas krājumu un materiālo un tehnisko pamatu, kura veic likumā noteiktās funkcijas.
Normatīvais regulējums papildināts ar pantu par Latvijas bibliotēku tīklu, un noteiktie Latvijas bibliotēku tīkla darbības pamatprincipi ietver tīklā iekļauto bibliotēku tipoloģiju, nosaka Latvijas Nacionālo bibliotēku kā Latvijas bibliotēku profesionālu atbalsta, metodisko, konsultatīvo un interešu pārstāvniecības centru, kā arī nosaka bibliotēku hierarhisko sadarbību.
Likumprojekts paredz paplašināt bibliotēku funkcijas, iekļaujot arī izglītības, zinātnes, mūžizglītības un kultūras procesu atbalstu, lasīšanas, medijpratības un informācijpratības veicināšanu, pilsoniskās aktivitātes un demokrātisko procesu stiprināšanu, kā arī atbalstu digitālo prasmju apguvē un valsts un pašvaldību elektronisko pakalpojumu izmantošanā.
