Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Līgas Purmales 50 gadi mākslā
Līga Purmale. Izcila latviešu gleznotāja. Laikmeta lieciniece, dokumentētāja, vērotāja, kura tver nenotveramo – laiku. Valmieras muzeja Izstāžu namā līdz 9. septembrim apskatāma Līgas Purmales darbu skate "Izrāde turpinās", kas veltīta viņas piecdesmit gadus ilgajai radošajai darbībai.
Tajā apskatāmi darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Zuzānu kolekcijas sadarbībā ar mākslas muzeju "Zuzeum", kā arī no Līgas Purmales privātkolekcijas. Izstādes kuratore ir Agnese Zviedre, viņu varēs satikt Valmieras muzejā 16. maijā plkst. 14.
Līgas Purmales (1948) daiļradei raksturīga pastāvīga formāla un tematiska attīstība: no pagājušā gadsimta 70. gadu eksperimentiem fotoreālismā, niansētām miglas ainavām un fokusētiem realitātes fragmentiem līdz urbānās vides dokumentācijām un atmiņu atskatiem. Mākslinieces bērnība aizritējusi Dundagā. Studējusi toreizējā Teodora Zaļkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijā Monumentālās glezniecības meistardarbnīcā Induļa Zariņa vadībā. Jau tolaik viņu nesaistīja oficiāli dominējošais "skarbais stils", tā vietā Līga Purmale vēlējās gleznot ar racionālu precizitāti, it kā tvertu mirkļus caur fotoobjektīvu. 1974. gadā vēl pirms akadēmijas absolvēšanas kopā ar studiju biedru un dzīvesbiedru mākslinieku Miervaldi Poli (1948–2026) noorganizēja pirmo kopizstādi Rīgas Poligrāfiķu klubā fotokluba "Rīga" telpās. Ar šo izstādi abi mākslinieki sevi spoži un pārliecinoši pieteica mākslas vidē un tika atzīti par šīs tendences aizsācējiem Latvijā.
Pēc fotoreālisma perioda Līga Purmale sāka gleznot dabā un tvert apkārtējās vides tuvplānus, pētīja apkārt esošās pasaules detaļas. Vēlāk viņa pievērsās ainavu glezniecībai.
Līgai Purmalei ir bijušas vairāk nekā 30 personālizstādes, viņa piedalījusies neskaitāmās grupu izstādēs. 2009. gadā darbs "Saturday Night Movie" tika izsolīts starptautiskā izsoļu nama "Sotheby’s" izsolē Londonā. Mākslinieces darbi atrodas mākslas muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.
Liepājā – Jaņa Šternberga māksla
Piektdien, 8. maijā, plkst. 17 Liepājas muzeja lielajā zālē atklās plašu izstādi "Janis Šternbergs. No Liepājas līdz Leksingtonai", kurā pirmo reizi varēs iepazīt Jaņa Šternberga radošo darbību sešdesmit gadu garumā. To veido vairākas kolekcijas – Liepājas muzejam dāvinātie darbi, kas galvenokārt tapuši Fišbahā (Vācija) un Leksingtonā (ASV), kā arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) glabātie, starp tiem – darbi, kas tur kā "bezsaimnieka manta" nonāca 1949. gadā. Īpaši šai izstādei LNMM restaurējis vairākus Jaņa Šternberga darbus, starp kuriem ir 20. gs. 20. gadu sākumā Liepājā radīti zīmējumi un viņa Latvijas mākslas akadēmijas diplomdarbs "Grafikas darbnīca" (1932). Izstādes kurators ir mākslas zinātņu doktors Jānis Kalnačs.
Valmierā – "Čērčils"
Piektdien, 8. maijā, Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi piedzīvos monoizrāde "Čērčils", ko pēc amerikāņu dramaturga un aktiera Ronalda Kītona lugas iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tālivaldis Lasmanis. Vinstons Čērčils (1874–1965) bija vairāk nekā politiķis. Viņš bija Nobela prēmijas laureāts literatūrā, drosmīgs stratēģis un reizē kaislīgs gleznotājs un asprātis. Luga ir kā emocionāla atmiņu mozaīka, kurā Čērčils, ļaujoties savai gleznošanas kaislībai, veido subjektīvu biogrāfiju.
"Ronalda Kītona luga ir emocionāls vēsturiskas personas stāsts par indivīda lomu globālu ģeopolitisku pārbūvju laikmetā. Paralēles ar šodienas procesiem ļauj uz to palūkoties ar vēstures filtru. Tā ir atklāta saruna par politiķa dzīves beigām, par vecumu un paveikto politikā," stāsta režisors Reinis Suhanovs.
Vinstona Čērčila ceļš ir stāsts par cilvēku, kurš panācis visu paša spēkiem – no stostīga puikas kļūstot par vienu no visu laiku izcilākajiem oratoriem. Viņš ieviesa jēdzienu "dzelzs priekškars" un jau savā laikā runāja par vienotas Eiropas ideju. Vienlaikus Čērčils nekad neslēpa arī savas cilvēciskās vājības – viskiju, Kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar sev raksturīgo sarkasmu Čērčils mēdza teikt: "Es esmu gatavs satikties ar Radītāju, bet jautājums, vai Radītājs ir gatavs smagajam pārbaudījumam satikt mani, ir cita lieta."
Jūrmalā – Tīdemaņa mākslas spožumā
"Tiklīdz Tīdemanis parādījies pie mūsu mākslas apvāršņa, viņš kā sirēna ievilināja beļģu mākslas tīklos vairākus jaunus latvju māksliniekus. No viņa darbiem noreiba arī dažs labs vecāks gleznotājs," par Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa (1897–1964) mākslu teicis viņa izcilais kolēģis Uga Skulme. Katra iespēja apskatīt spožā modernista darbus, turklāt vēl solo variantā, ir jānovērtē. Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā Pils ielā 1 (Dubulti) līdz 30. jūnijam atvērta Tīdemaņa personālizstāde "Harisma", kurā izstādītas vairāk nekā 20 Tīdemaņa radītās gleznas no Rietumu bankas mākslas kolekcijas, papildinātas ar darbiem no Esterkinu un Zuzānu kolekcijām. Izstādē iekļautas arī fotogrāfijas, arhīvu materiāli, kā arī fragments no Dailona Stauvera (ASV) 1957. gadā tapušās filmas.
"Republikas ērgļi" – kinoteātros
Kannu kinofestivāla konkursa programmā pirmizrādi piedzīvojušā krimināltrillera, melodrāmas un satīras kokteiļa autors, Stokholmā dzimušais zviedrietes un ēģiptieša dēls Tāriks Sālihs (1972) ir ilustrators, animators, izdevējs, producents, žurnālists un kinorežisors. Viņš savās radošajās izpausmēs aptvēris dažādas jomas, karjeru sākot kā grafiti mākslinieks. Filmas galvenā varoņa – ēģiptiešu kinoleģendas Žorža Fahmī – karjera pēc neapdomīgi sarkastiskas piezīmes ne tikai nonāk zem jautājuma – viņš zaudē iepriekšējās privilēģijas un piespiedu kārtā piekrīt spēlēt propagandas filmā. Tuvināšanās varas aprindām viņa dzīvi sagriež kājām gaisā...
"Klāva vasara" mūzikas noskaņās
Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs trešdien, 6. maijā, plkst. 19 pastāvīgajā ekspozīcijā "Prokrastinācija un radīšana" (Mārstaļu iela 6) aicina uz Klāva Elsberga dzejoļu un vēstuļu lasījumu vasaras smaržās un mirkļos "Klāva vasara". Dzeju lasīs aktieris un režisors Varis Piņķis, bet muzikālo noformējumu veidos Jēkabs Nīmanis, kurš ar savu skaņu paleti papildinās dzejas emocionālo spektru un nostiprinās vakara noskaņu. Kopā mākslinieki veidos intīmu, noskaņām bagātu pieredzi, kas ļaus dzejai runāt tieši pie klausītāja sirds.
