1936. gada 7. maijā. Pirms 90 gadiem laikraksts "Rīts" informēja, ka Latvijā sācies "jauns darba posms fiziskās kultūras un sporta laukā" – Kārļa Ulmaņa Ministru kabinets 5. maijā bija pieņēmis "Likumu par fizisko kultūru un sporta organizācijām" un 8. maijā to publicēja "Valdības Vēstnesī".
Valsts vēsturē tas bija pirmais gadījums, kad ar likumu juridiski nostiprināja sporta organizāciju apvienību darbības principus un kompetenci, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas pienākumus, tostarp nodrošināt sadarbību ar Starptautisko Olimpisko komiteju un nacionālajām olimpiskajām komitejām. Likuma pirmais pants noteica: "Fiziskās kultūras un sporta uzdevums ir izaudzināt garīgi un miesīgi veselus, izturīgus, spējīgus un krietnus sabiedrības locekļus, kas vienoti valstiskā apziņā spēj sekmīgi pildīt visus dzīves un darba pienākumus, ko uzliek ģimene, sabiedrība, tauta un valsts." Otrais pants: "Sportu un fizisko audzināšanu vada un apvieno Latvijas fiziskās kultūras un sporta komiteja." Komitejas priekšsēdētāju iecēla Ministru kabinets, bet tā pirmajam vietniekam noteikti bija jānāk no Kara ministrijas. 30. gadu otrās puses Eiropā, īpaši autoritāros un totalitāros režīmos, tas nebija nekas dīvains, jo masveidīgu, organizētu sportošanu pirmkārt uzlūkoja no mobilizējamo armijas rezervju veidošanas viedokļa, nevis kā līdzekli pilsoņu veselības uzlabošanai.
"Rīts" savā publikācijā uzsvēra, ka Latvijas "fiziskas kultūras un sporta darbinieki un aktīvo sportistu saime" jauno likumu uzņēmusi "ar patiesu gandarījumu": "Līdz šim Latvijas fiziskā kultūra un sports ir veidojušies bez stingras vadošas rokas, un tamdēļ arī saprotama daža laba nevēlama parādība. Tagad, kad ar likumu ir noteikta kārtība, kādā jāveidojas vienotās Latvijas fiziskās kultūras un sporta dzīvei, kad arī mūsu sporta dzīvē noteicošais būs vadonības princips, – tagad varēs veidoties spēcīga Latvijas sportistu saime."
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvis", 1926. gada 7. maijā
Uzaicinājums dabas draugiem. Pašlaik sāk ziedēt pie mums sausos priežu mežos, izcirtumos un virsājos salaku puķe jeb sila purene (Pulsatilla patens jeb Anemone patens). Citi latviskie nosaukumi: sila purene, vilku būka. Viņas violetos ziedus tulpes lielumā var jau redzēt Rīgas ielās pie puķu pārdevējiem. Otra pie mums Latvijā sastopamā suga zied dažas nedēļas vēlāk. Latvijas universitātes botāniskā laboratorija pašlaik strādā pie lielāka darba par salaku puķēm, tāpēc ir no svara zināt visas šo augu atrašanās vietas arī Latvijā. Tāpēc laipni lūgtas personas, kurām izdevība sastapt šos augus, piesūtīt vēstulē kaltētas šo augu daļas, atsevišķas lapas vai ziedus, pie kam atzīmējot pēc iespējas pilnīgāki auga atrašanās vietas, kurā datumā augs vai tā daļa ievākta, vācēja vārds un adrese. No svara ir auga vietējais nosaukums, ja viņam tāds ir. Vēstules ar ieliktām auga daļām lūdz sūtīt Latvijas universitātes botāniskajai laboratorijai.
