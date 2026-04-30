Mēs šobrīd stāvam milzīgas demogrāfijas bedres malā un turpinām to centīgi rakt dziļāku. Ekonomiski aktīvie pilsoņi uz saviem pleciem turpina nest nodokļu un valsts izdevumu slogu, savukārt valsts aparātā iesaistīto cilvēku daļa ir izaugusi neadekvāti liela. ANO pētījums un pašmāju dati prognozē, ka 2050. gadā Latvijā būs aptuveni 1,4 miljoni iedzīvotāju.
Šobrīd ir 1,86 miljoni. Šis ir katastrofāls skaitlis! Viens ekonomiski aktīvs iedzīvotājs vidēji nodokļos gadā ienes budžetā 12 700 eiro, kas nozīmē, ka 2050. gadā valsts IKP tikai nodokļos vien pazaudēs 6 miljardus eiro. Lielākā traģēdija ir tā, ka šī brīža proporcija – 37% pensionāru 2050. gadā būs jau 64%. Līdz ar to nonāksim situācijā, kur būs apdraudēta valsts un latvietības tālāka eksistence.
Lai mēs nekļūtu par Sarkanajā grāmatā ierakstītu apdraudētu sugu, ir jādomā par lielģimenēm, jo tā ir viena no nedaudzajām jomām, kur ir cerīga statistika. Kopējā dzimstība krīt, bet ģimenēs ar trīs un vairāk bērniem ir vērojams 20% pieaugums.
Saeimas Cilvēktiesību komisijā jau gadu ir iesprūdis Apvienotā saraksta iesniegtais likumprojekts par Goda ģimenes statusa paplašināšanu. Ir totāli nepareiza šī statusa atņemšana brīdī, kad vecākais bērns sasniedz pilngadību, jo mēs taču saprotam, ka ar bērna 18 gadiem nekas nebeidzas. Tāpēc es uzskatu, ka šim ģimenes statusam ir jāsaglabājas līdz jaunākā bērna pilngadībai, jo tad ir garantija, ka viņus varēs “iestartēt” pilnvērtīgai dzīvei. Šobrīd cilvēki ļoti novērtē programmas piedāvāto atbalstu gan nekustamā īpašuma un transporta nodokļu jomā, gan arī iespēju muzejus un pasākumus apmeklēt par zemāku cenu. Paradoksāli, bet likumprojekts tiek bremzē Satiksmes ministrijas iebildumu dēļ, jo šī statusa paplašināšana papildus izmaksātu aptuveni 90 tūkstošus. Tātad mēs ar vieglu roku airBaltic nodedzinām 30 miljonus, bet 90 tūkstošu Goda ģimenēm mums nav! Tai pat laikā valdība turpina stāstīt, ka demogrāfija ir prioritāte.
Valsts budžets mazākas dzimstības situācijā īstermiņā ir ieguvējs, bet kas tālāk? Ar šodienas dzimstības tempiem 2040. gadā būs vairs tikai 4–5 tūkstoši studēt gribētāju. Tā ir viena Latvijas Universitāte.
Bērni dzimst stabilā laulībā, bet vai mēs to ikdienā godinām?
Andris Kulbergs,
14. Saeimas deputāts.
Politiskā reklāma
Sponsorē:
Politisko partiju apvienība "APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Plašāka informācija šeit.
