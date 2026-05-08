1946. gada 8. maijā. Pirms 80 gadiem naktī uz 9. maiju 14 gadus vecā igauņu skolniece Aili Jirgensone (1931–2017) un viņas 15 gadus vecā skolasbiedrene Agēda Pāvela (1930–2023) Tallinas centrā uzspridzināja pieminekli, ko padomju okupācijas vara uz ātru roku bija uzslējusi Tēnismē parkā par godu 1944. gada septembra beigās Tallinas ieņemšanas gaitā kritušajiem padomju karavīriem.
Piemineklis, bēdīgi slavenā "Bronzas kareivja" priekštecis, gan bija primitīvs un butaforisks – ap metru augsta no dēļiem sasista un zili nokrāsota piramīda, ko vainagoja sarkana skārda piecstaru zvaigzne. Okupanti pēc Igaunijas ieņemšanas bija jau sākuši metodiski iznīcināt 1918.–1920. gada Igaunijas neatkarības cīņās kritušo pieminekļus, un meiteņu rīcība bija protests pret to. Aili, kura izsūtījumā apprecējās un pieņēma uzvārdu Jēgi, vēlāk skaidroja, ka koka piramīdu varēja arī vienkārši apliet ar benzīnu un aizdedzināt, taču "mēs gribējām, lai būtu blīkšķis". Meitenes ietilpa jauniešu pretošanās kustības grupā un sprāgstvielas sadabūja no cita šīs grupas biedra Juhana Kūska, kurš apmācīja ar tām rīkoties. Akciju paveikt nebija grūti, jo pieminekļa sargs tajā brīdī bijis aizņemts, flirtējot ar kādu meiteni, kurai ar notiekošo nebija saistības.
Ņemot vērā iznīcinātā objekta vienkāršību, jaunu piramīdu ar steigu sanagloja jau naktī un 9. maija svinību brīdī tā atkal bija vietā. Taču runa bija ne tik daudz par postījumiem, cik psiholoģisko efektu. Ziņa par notikušo pilsētā un visā okupētajā Igaunijā izplatījās zibens ātrumā. Pretošanās grupas drīz veica līdzīgas "padomekļu" iznīcināšanas akcijas Rakverē un Pērnavā. Aili un Agēdu čekisti aizturēja vēlāk pavisam citas lietas sakarā, kad pretošanās kustības dalībnieki meklēja ārstu ievainotam igauņu nacionālajam partizānam. Aili saņēma astoņus gadus gulaga nometnēs, Agēda kā vecākā – desmit gadus. Juhana Kūska liktenis nav skaidrs, taču viņam divas reizes izdevās izbēgt no ieslodzījuma. Ir liecības, ka otrajā reizē viņš vajāšanas laikā Arhangeļskas apgabalā nošauts.
Abām meitenēm pat pēc ieslodzījuma beigām neļāva atgriezties Igaunijā. To drīkstēja tikai 70. gados. Pēc Igaunijas neatkarības atjaunošanas abas saņēma Ērgļa Krusta ordeni, kas ir Latvijas Viestura ordeņa līdzinieks.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Jaunākās Ziņas", 1926. gada 8. maijā
Radio apdraud operu un koncertus. Radiokoncertu jautājumu vakar pārrunāja Nacionālajā operā pasta-telegrāfa virsvaldes pārstāvji Linters un Jagars, operas direktori Gulbis un Zālīts, kā arī konservatorijas prorektors Jozuuss. Kā operas, tā konservatorijas pārstāvji izteica domas, ka radiokoncerti mazina mūzikas entuziastu interesi par operu un koncertiem. Radio pārstāvji vēlas, lai opera ļautu pieslēgt viņas telpās sarīkojamās izrādes un koncertus par pāris tūkstošiem lielu atlīdzību, turpretim operas direkcija prasa par parastām izrādēm honorāru 25 000, bet izcilus vakariem 40 000 rubļu. Radio nodomājis ierosināt, lai valdība piešķirtu attiecīgu budžetu honorāra vajadzībām. Pret radiokoncertiem izturas atturīgi arī ārzemēs operu organizācijas un lielie mākslinieki. Arī latvju solistu dziedātāju biedrībā ierosināts jautājums par viņu biedru nepiedalīšanos radiokoncertos, lai ar savu uzstāšanos neveicinātu operas un koncertpublikas samazināšanos.
