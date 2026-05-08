Līdz 12. maijam ir izsludināta pieteikšanās Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas "Literārā akadēmija" Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursam "Aicinājums".
Šogad "Aicinājums" norit 50. reizi. Apbalvošanas ceremonija plānota 6. jūnijā plkst. 13 Jāņa Akuratera muzejā.
Konkursam var iesniegt tekstus visos žanros (dzeja, proza, dramaturģija), un tas norit trijās vecuma grupās: 1. grupa: 7–15 gadi; 2. grupa: 16–18 gadi; 3. grupa: 19–21 gads.
Konkursam iesniedzamo darbu apjoms – dzejā līdz 300 rindām (minimālais apjoms – trīs dzejoļi, vienu dzejoli žūrija nevērtēs), prozā un dramaturģijā līdz 20 000 zīmju ar tukšumzīmēm (garāku tekstu nepieņems). Iesūtītos darbus vērtēs profesionāļi – dzejnieki, prozaiķi, literatūrkritiķi.
Laureāti saņems grāmatu balvas, kā arī labāko autoru darbu fragmenti tiks publicēti laikraksta "Latvijas Avīze" pielikumā "Kultūrzīmes".
Konkursa uzvarētāji un "Aicinājuma" tekstu lasījumu laureātiem vasarā būs iespēja apmeklēt "Aicinājuma" vasaras aktivitātes – seminārus Jāņa Akuratera muzejā.
Darbi konkursam jāiesūta pa e-pastu: konkursam@rakstu.lv
Teksta noformējuma prasības, kas obligāti jāievēro:
"Time New Roman" šrifts, burtu izmērs 12, viena atstarpe starp rindām (dzejas tekstiem), 1,5 – prozas tekstiem). Pirms teksta, lūdzu, norādiet vārdu, uzvārdu.
Faila nosaukumā noteikti jābūt norādītam uzvārdam un literatūras žanram (proza, dzeja, luga), kurā rakstīts darbs, piemēram, ratniece_dzeja.docx. Lūgums lietot docx formātu.
Teksti jāiesūta līdz 2026. gada 12. maijam.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 24. maija, apbalvošanas ceremonija būs 1. jūnijā J. Akuratera muzejā, laiks tiks precizēts. Informācija par to būs pieejama LRS mājaslapā "www.rakstnieciba.lv", "Facebook" vietnē "literārais seminārs "Aicinājums"" un "Literārās akadēmijas" mājaslapā un "Facebook" lapā.
Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet pa e-pastu: ratniece.epasts@gmail.com.
Lūgums obligāti norādīt vārdu, uzvārdu; skolu un klasi, vecumu, e-pastu, tālruņa numuru un izvēlēto literatūras žanru, kā arī e-pasta vēstules tematiskajā norādē obligāti ierakstīt izvēlēto literatūras žanru.
Konkursa "Aicinājums" atbalstītāji: grāmatu apgādi "Dienas Grāmata", "Zvaigzne ABC", "Jānis Roze", "Latvijas Mediji", "Neputns", "Pētergailis", "Liels un Mazs".
Konkursa "Aicinājums" informatīvie atbalstītāji: laikraksta "Latvijas Avīze" pielikums "Kultūrzīmes", Latvijas Rakstnieku savienība.
