Rīgas cirka infocentrā pasniegtas kultūras medija "Dance.lv" balvas "Dancepunkc" četrām dejas nozares personībām.
Laima Jaunzema to saņēmusi par aktīvu un kritisku iesaisti laikmetīgās dejas nozares pašrefleksijā, pievēršoties mūsu galvenajam medijam – ķermenim. Pārskatot ķermeņa normalitāti, iekļaušanu un rīcībspēju, savās publikācijās, publiskajās diskusijās un mākslinieciskajā praksē Laima izgaismo sabiedrības un dejas nozares paradumus, vēsturiski iesakņotas netaisnības, kā arī kritiski atspoguļo procesus kultūrpolitikas kontekstā.
Lienei Bēniņai balva pasniegta par atbalstošu un vienmēr uzmundrinošu klātbūtni dejas kopienā, par augstas emocionālās inteliģences uzturēšanu un drošu attiecību veidošanu starp dejotājiem, horeogrāfiem un pedagogiem. Lienes vadībā Tukuma profesionālās ievirzes deju skola "Demo" sagatavo tehniski spējīgus dejotājus gan liriskajā un džeza dejā, gan breikingā un hiphopā.
Agrim Daņiļevičam balva pasniegta par nebeidzamu jaunības trakuma pilnu dumpinieciskumu, kas atkal un atkal spēj atdzīvināt tradīcijām bagāto latviešu skatuviskās dejas nozares dejas pūru.
Tālis Sils balvu saņēmis par aktīvu darbību baleta nozarē un regulāru tās norišu komentēšanu sociālajos medijos.
