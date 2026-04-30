Pēc tam kad pagājušās nedēļas izskaņā Bunkas pagastā nogāzās vēja turbīna, aktualizējies jautājums, kā tieši šādas būves tiek uzraudzītas.
"Par ēku un inženierbūvju, arī vēja parku, drošības tehniskā stāvokļa uzraudzību atbildīgās institūcijas ir pašvaldību būvvaldes, lielāku vēja parku gadījumā – Būvniecības valsts kontroles birojs," skaidro Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis un turpina: "Jautājumos, kas skar ēku un būvju elektrodrošību un ugunsdrošību, uzraudzību ir tiesīgs īstenot arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Par ēku un inženierbūvju tehnisko stāvokli atbildība gulstas uz šo būvju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, savukārt par to ekspluatācijas uzraudzību atbildīgās institūcijas ir pašvaldību būvvaldes."
Līdz ar to jāsecina, ka vēja turbīnu tehniskā stāvokļa uzraudzībai sava īpaša regulējuma nav – tas notiek vispārējā kārtībā, balstoties uz kopējo būvniecības normatīvo regulējumu. Atbildīgās iestādes arī neslēpj, ka darbs pie noteikumu projekta, lai noteiktu tehnisko apskašu kritērijus un biežumu, kā arī iesaistīto institūciju lomu un citus aspektus vēja turbīnām, ir vēl procesā.
Pēc negadījuma ar vēja turbīnu Bunkas pagastā KEM sola pārbaudīt un vērtēt visu Latvijas vēja turbīnu apkopju grafikus un informāciju par to, kā tie tiek ievēroti arī gadījumos, ja vēja turbīna elektrību neražo, kā arī aicināt atbildīgās iestādes nekavējoties veikt visu vēsturisko vēja turbīnu pārbaudes.
Vēja parku ar piecām nelielas jaudas turbīnām Bunkas pagastā pārvalda uzņēmums "Jaunmiki". Turbīnas uzstādītas pirms aptuveni 15 gadiem. Pašlaik tās nav bijušas darba kārtībā. "Vēja elektrostacija ir inženierbūve, kas sastāv no komponentēm, kas ekspluatācijas laikā var tikt mainītas, uzlabotas vai remontētas, tāpēc tās tehniskais stāvoklis ir atkarīgs ne tikai no to vecuma, bet, ievērojami būtiskākā mērā, arī no veiktajiem uzturēšanas darbiem," turpina G. Valdmanis. "Šī iemesla dēļ nav pamatoti uzskatīt, ka ēka vai būve, sasniedzot noteiktu vecumu, ir automātiski jāuzskata par nedrošāku. Vienlaikus, ņemot vērā to, ka vēja enerģētikas industrija strauji attīstās un iekārtas kļūst aizvien jaudīgākas un tehnoloģiski pilnveidojas, šādi kļūstot izturīgākas pret ievērojami lielām slodzēm, jaunu iekārtu bojājuma risks, visticamāk, ir zemāks nekā vecākām, nelielākām iekārtām."
