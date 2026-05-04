Apgādā "Latvijas Mediji" izdota Klaudijas Riteres grāmata "Daba burciņā". Klaudija Ritere ir vācu lektore un grāmatu autore. Ikdienā viņa vada savu naturopātes praksi.
Grāmatā atrodami noderīgi padomi un 111 maciņam draudzīgas receptes dažādu savvaļas augu pagatavošanai. Savvaļas augu uzglabāšana un pagatavošana ienesīs daudzveidību ēdienkartē pat ziemā. Žāvēšana, fermentēšana, konservēšana, sālīšana vai marinēšana – atliek vien atrast piemērotāko metodi savākto savvaļas dārgumu uzglabāšanai un lietošanai. Grāmata ir tulkota no vācu valodas, taču autores aprakstītais augu klāsts sakrīt ar Latvijā sastopamajiem augiem. Publicējam fragmentus no grāmatas par augiem, kuru ievākšana ir aktuāla pavasarī, un to pagatavošanas dažas receptes.
Lakši
Lakši piekļaujas meža zemsedzei kā paklājs. Laksis Latvijā ir aizsargājams augs, ierakstīts Sarkanajā grāmatā. Brīvā dabā augošus tos nedrīkst ievākt. Savukārt dārzos lakšus audzē ar labām sekmēm. Lakši jeb mežloki ir radniecīgi maurlokiem un ķiplokiem. Lakšu sulīgi zaļās lapas ir gatavas baudīšanai maijā, savukārt pumpuri un ziedi parādās nedaudz vēlāk. Šim pavasara augam piemīt ne vien pikanta un pavasarīga garša, bet arī ārstnieciska iedarbība, jo tiek uzskatīts, ka tas palīdz attīrīt asinis, vairot spēkus un izvadīt no organisma toksīnus. Taču lakši ir ļoti līdzīgi dažiem indīgiem augiem, un jau ir bijuši gadījumi, kad tie tiek sajaukti ar maijpuķītēm, rudens vēlziedēm vai ārumu. Tāpēc jāpievērš uzmanība pazīmēm, kas ļauj atšķirt laksi no tā līdziniekiem: tā lapas ir zāles zaļā krāsā, ar spīdīgu augšpusi un matētu apakšpusi.
Uz katra stublāja aug tikai viena lapa. Pat neliela mehāniska iedarbība rada lapās iespiedumus, no kuriem izdalās intensīva ķiploka smarža. Tomēr smaržas tests var būt viltīgs: ja ķiploka smarža ir pieķērusies pirkstiem no iepriekšējā testētā auga, tas var radīt kļūdainu rezultātu. Tāpēc, lai ievāktu lakšus, ir jāprot nekļūdīgi atpazīt šo augu un jāpārzina visas tā īpašības.
- Lakšu pasta
Pikanta bāze makaroniem vai garšaugu mērcēm.
Sastāvdaļas: 250 g svaigu lakša lapu, 1 ēd. k. dabiskā sāls (akmeņsāls, jūras sāls), 250 ml augu eļļas (olīvu, saulespuķu, rapša).
Nogriež ievāktajām lapām kātus. Lapas nomazgā, apžāvē salātu centrifūgā un pēc tam rupji sakapā. Lapu gabaliņus sablendē ar sāli un eļļu, līdz izveidojas viendabīga masa. Lakšu pastu pilda nelielās burciņās un stingri piespiež ar karoti, lai nepaliktu gaisa ieslēgumi. Pārlej pastu ar nelielu daudzumu eļļas, lai novērstu oksidēšanos un mikroorganismu piesārņojuma veidošanos, un cieši aizvāko burkas. Pastu novieto vēsā, tumšā vietā, kur to var uzglabāt vairākus mēnešus. Aizsāktas burkas pēc atvēršanas var uzglabāt ledusskapī līdz divām nedēļām.
Pienenes ziedi
Pienene ir lieliska izdzīvotāja ar labu pielāgošanās spēju un lielu izturību. Tā bagātīgi aug lauksaimniecības zemēs un tiek uzskatīta par indikatoraugu, kas liecina, ka augsnē ir daudz slāpekļa. Tāpēc es labprātāk izvēlos ievākt pienenes vietās, kas atrodas tālu no kultivētām pļavām, jo to mēslošanai bieži lielos daudzumos izmanto slāpekli saturošu mēslojumu. Lai varētu bez raizēm izbaudīt šīs kurvjziežu dzimtas pārstāves nedaudz rūgteno garšu, vislabāk to ievākt nelielu strautu krastos vai atmatās. Pienenes pumpuru vai ziedu ievākšana sākas maijā. Lielā pļavā var neilgā laikā ievākt 200 ziedu. Tie vienkārši jānokniebj ar pirkstiem.
- "Pieneņu medus"
Medus aizstājējs, pagatavots no pienenes ziediem, ar daudzveidīgām lietošanas iespējām: lieliski garšo uz apceptas maizītes un ir piemērots desertu un mērču pagatavošanai.
Sastāvdaļas: 200 pienenes ziedu, 500 g cukura, 1000 ml ūdens, 1/2 bioloģiski audzēta citrona (sagriezts šķēlītēs).
Svaigi plūktus un pārlasītus pienenes ziedus ievieto katlā, kurā iepildīts 1 litrs auksta ūdens. Pievieno citrona šķēlītes bez sēklām, uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai un vāra uz lēnas uguns 15 minūtes. Noņem katlu no uguns un ļauj ievilkties 24 stundas. Izspiež masu caur marli un savāc izspiesto šķidrumu katlā. Pievieno cukuru un 2–3 stundas vāra uz plīts katlā ar noņemtu vāku. Kad masa iegūst biezu konsistenci, pienenes ziedu medus ir gatavs un to var saliet tīrās burkās, kamēr tas vēl ir karsts. Burkas nekavējoties aizvāko, un tad tās var uzglabāt gadu vai ilgāk. Šim medus aizstājējam ir tāda pati konsistence kā īstam medum, un tas ir ļoti līdzīgs arī pēc garšas.