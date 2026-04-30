ASV iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 2%, tādējādi reģistrēts krietni straujāks kāpums nekā pagājušā gada ceturtajā ceturksnī, liecina Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijas ceturtdien publiskotie dati.
Pērn ceturtajā ceturksnī valsts ekonomika pieauga par 0,5%.
Analītiķi bija prognozējuši, ka ASV IKP pirmajā ceturksnī palielināsies par 2,1%.
Ekonomikas izaugsmes tempa paātrināšanos pirmajā ceturksnī veicinājis valsts izdevumu, eksporta, investīciju un iedzīvotāju patēriņa izdevumu kāpums.
Bezdarbnieka pabalsta pieprasījumu skaitam ASV straujāks kritums par prognozēto
Bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaitam ASV pagājušajā nedēļā reģistrēts lielāks kritums, nekā prognozēts, liecina Nodarbinātības ministrijas apkopotie dati.
Pagājušajā nedēļā ASV saņemti 189 000 jaunu bezdarbnieka pabalsta pieprasījumu, kas ir par 26 000 mazāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad atbilstoši pārskatītajiem datiem tādu bijis 215 000.
Analītiķi bija prognozējuši, ka bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaits pagājušajā nedēļā saruks līdz 212 000 salīdzinājumā ar sākotnēji lēstajiem 214 000 iepriekšējā nedēļā.
