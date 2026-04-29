Bezvēsts prombūtnē bijusī, 2009. gadā dzimusī Sofija Sāra Kundecka ir atrasta bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.
Jau ziņots, ka Sofija Sāra Kundecka, dzimusi 2009. gadā, 16. martā ap plkst. 15.00 izgāja no mācību iestādes Mārupes novadā, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma. Pastāv iespēja, ka viņa tobrīd atradusies Vecrīgas apkaimē.
