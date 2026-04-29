Latvijas amatierteātru iestudējumu skates "Gada izrāde 2025" finālā noskaidrota labākā izrāde, kā arī godināti laureāti citās kategorijās.
Latvijas amatierteātru skates laureāta titulu ieguvusi Leldes Kaupužas Čarneckas režisētā izrāde "Augusts. Osedžas zeme" (Liepājas tautas mākslas un kultūras centra amatierteātris "Projekts"). Par gada aktrisi atzīta Odeta Ore par Živkas lomu izrādē "Ministrienes kundze" Kauguru pagasta amatierteātrī "Vīzija", savukārt par gada aktieri nosaukts Roberts Avots par lomām izrādēs "Papelēs šalko vējš" un "Osedžas zeme" Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrī.
Finālistu sniegumu vērtēja žūrija, kurā darbojās teātra kritiķis, laikraksta "Diena" žurnālists Atis Rozentāls, režisors Valdis Lūriņš, amatierteātru konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks Reinis Vējiņš, Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska un "Gada izrāde 2024" laureāts Mikus Krastiņš.
Fināla dalībnieki tika atzinīgi novērtēti arī citās kategorijās, un atzinības raksti tika piešķirti Gintai Moliševai par Barbaras lomu izrādē "Augusts. Osedžas zeme" (Līvānu amatierteātris); Lolitai Muižniecei par Violetas lomu izrādē "Osedžas zeme" (Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris); Iveta Ļesina par Violetas lomu izrādē "Augusts. Osedžas zeme" (Liepājas tautas mākslas un kultūras centra amatierteātris "Projekts"); Oskaram Hofmanim par režiju izrādei "Ministrienes kundze" (Kauguru pagasta amatierteātris "Vīzija"); Vija Draviņa par otrā plāna lomu izrādē "Kuražas māte un viņas bērni" (Ventspils teātris); Anita Kalniņa par otrā plāna lomu izrādē "Kuražas māte un viņas bērni" (Ventspils teātris); Lelde Kaupuža Čarnecka par režiju izrādei "Augusts. Osedžas zeme" (Liepājas tautas mākslas un kultūras centra amatierteātris "Projekts"); Varim Siliņam par vizuālo tēlu izrādē "Ministrienes kundze" (Kauguru pagasta amatierteātris "Vīzija"); Uldim Dzērvem par otrā plāna lomu izrādē "Pidžama sešiem" (Lielvārdes Tautas teātris); Vitai Mazikānei-Pikšenai par otrā plāna lomu izrādē "Pidžama sešiem" (Lielvārdes Tautas teātris).
"Šis gads izcēlies ar to, ka finālā ir nokļuvušas ļoti apjomīgas izrādes, jo viena lieta ir spoži iestudēt vienas stundas izrādi, bet otra – noturēt šo spožumu divarpus līdz trīs stundu iestudējumos, kādi šogad bija vairumā. Otrkārt, šā gada tendence ir tāda, ka finālisti lielākoties ir iestudējuši ārzemju dramaturģiju. Treškārt, ir novērojama žanriskā daudzveidība – gan drāmas, gan divas komēdijas, gan pašu radīts koprades darbs." Šā gada finālistus vērtē žūrijas pārstāvis Atis Rozentāls.
Skates finālā piedalījās amatierteātri, kuru iestudējumi šā gada sākumā bija ieguvuši žūrijas augstāko novērtējumu reģionu skatēs. Laikā no 7. janvāra līdz 1. aprīlim žūrija izvērtēja 67 izrādes.
