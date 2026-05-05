9. maijā Rīgā noritēs "Veselības centra 4" kampaņa "Sargi savu ādu!". Kampaņas atklāšana un dzimumzīmju bezmaksas pārbaudes notiks Rīgā Esplanādē no plkst. 11.30 līdz 18. Izmeklējumi notiks rindas kārtībā bez iepriekšēja pieraksta, un atvēlētajā laikā ādas veidojumus varēs pārbaudīt aptuveni 400 cilvēkiem.
Pasākuma mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ādas veselībai un ādas vēža riskiem. "Veselības centra 4" dermatologi atgādina, ka Latvijā ādas vēža risks ir augsts, jo būtiska daļa iedzīvotāju pieder gaišās ādas fototipam, kas ir jutīgāks pret ultravioletā starojuma ietekmi. Risku vēl vairāk palielina saules apdegumi, uzturēšanās saulē bez aizsardzības un solāriju lietošana, tādēļ ikvienam cilvēkam ir jārūpējas par savu un tuvinieku ādas veselību. Ādas ļaundabīgie audzēji, ieskaitot ādas melanomu, ir visbiežāk sastopamie ļaundabīgie audzēji Latvijā. Riskam saslimt ar melanomu visvairāk pakļauti: gaišas ādas cilvēki; tie, kuri pārmērīgi sauļojas, apmeklē solāriju; bijuši bieži saules apdegumi, īpaši bērnībā; cilvēki ar lielu skaitu dzimumzīmju, samērā liela izmēra dzimumzīmēm ar neregulārām robežām, nelīdzenu virsmu; tiem, kuru radiniekiem ir konstatēta šī slimība vai kuri paši slimojuši ar citu ādas audzēju – bazaliomu vai plakanšūnu vēzi.
Visbiežāk ar ādas vēzi slimo cilvēki pēc 50 gadu vecuma, lai gan saslimstība pieaug arī jaunākās vecuma grupās. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka ādas audzēji ir viena no visvairāk izplatītajām onkoloģiskajām slimībām Latvijā – katru gadu tiek reģistrēti vidēji 215 jauni ādas melanomas un 1410 citu ļaundabīgo ādas audzēju gadījumi, bet mirst aptuveni 100–130 cilvēki.
Dermatoskopija ļauj konstatēt ādas vēzi arī ļoti agrīnā stadijā, kamēr nav radušies slimības sarežģījumi un tas ir vienkārši ārstējams. Speciālisti iesaka pārbaudīt dzimumzīmes un ādas veidojumus vismaz reizi gadā, jo vienīgā iespēja izvairīties un uzvarēt ādas vēzi ir laikus veikta diagnostika un profilakse. Šāda paša pasākuma laikā pērn "Veselības centrs 4" bez maksas dzimumzīmes pārbaudīja 323 cilvēkiem. Tika atklātas trīs melanomas, 14 bazālo šūnu karcinomas, viens displastiskais nevus un 14 aktīniskās keratozes. Šie dati skaidri parāda, cik izplatīti ir ādas ļaundabīgie veidojumi un cik būtiska ir profilaktiska pārbaude.
