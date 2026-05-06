"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Dace Judina, "Silikons, saule un etiķis". Vāka māksliniece Natālija Kugajevska. "Latvijas Mediji".
Vai atceraties Irmu Hermioni? To, kura pagaidām vēl Baltace, bet jau pēc mēneša kļūs par Skaisto? Viņa šodien svin četrdesmit gadu jubileju un ir nolēmusi, ka nevēlas nevienu viesi. Diemžēl sazin kur kopš paša rīta pazudis arī Irmas Hermiones bez piecām minūtēm vīrs, toties kādā brīdī pie durvīm sāk klauvēties svešs vīrišķis melnās drēbēs un tumšās brillēs. Un tas ir tikai sākums...
Dace Judina – žurnāliste, rakstniece, publiciste, strādājusi par teātra pedagoģi, teātra un pasākumu režisori. Kopā ar dzīvesbiedru un radošo partneri Arturu Nīmani izveidojusi vairākas autorprogrammas, ar kurām apceļota visa Latvija.
Masks Sēks, "Nodotie". No somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. Vāka māksliniece Elita Podniece. "Latvijas Mediji".
Kad kādā jaukā pēcpusdienā uzkrītoši skaista sieviete aicina Milo apsēsties pie sava galdiņa, viņš vēl nenojauš, kurp šī šķietami nejaušā tikšanās viņu aizvedīs. Drīz vien pilsētu satricina virkne slepkavību un Milo kļūst par mērķi kādam, kurš viņa pagātnes tumšākos noslēpumus zina pārāk labi. Sākas nežēlīga cīņa par izdzīvošanu, un mesties bēgt ir veltīgi, jo vietas, kur paslēpties, vairs nav. "Nodotie" ir spriedzes pilns trilleris, kas turpina pasaules slavu ieguvušā somu rakstnieka Maksa Sēka aizsākto sēriju par bijušo slepenpolicistu Milo.
Luīze Pastore, Svens Neilands, "Te tu esi!". Grāmatas dizainu veidojis Artis Briedis. "Liels un mazs".
"Te tu esi!" ir vizuāli spēcīgs un emocionāli daudzslāņains stāsts par sērām un attiecībām ģimenē. Tas vēsta par zaudējumu, arī par to, kā mācāmies ar to sadzīvot. Aizstājot cilvēkus ar suņu ģimenes tēliem, autori pārvērš stāstu jutīgā un vizuāli izteiksmīgā vēstījumā. Grāmata seko ģimenei, kas piedzīvo vecākā brāļa nāvi, skatot to no jaunākā bērna perspektīvas. Luīze Pastore ir viena no iemīļotākajām un arī starptautiski atzītākajām jaunākās paaudzes latviešu bērnu literatūras autorēm. Viņas grāmata "Laimes bērni" 2022. gadā saņēma Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu, kā arī tika apbalvota ar "BRAW New Horizons" balvu Starptautiskajā Boloņas bērnu grāmatu tirgū, izceļot tās inovatīvo teksta, ilustrāciju un dizaina simbiozi. Svens Neilands ir latviešu ilustrators un grafiķis, absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju. Viņa darbus raksturo spilgta un ekspresīva vizuālā valoda. Grāmatas tapšanu un izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.
Patrīcija Haismita, "Svešinieki vilcienā". No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. "Zvaigzne ABC".
Gajs Heinss un Čārlzs Entonijs Bruno ir svešinieki vienā vilcienā. Heinss – veiksmīgs arhitekts, kurš pārdzīvo šķiršanos, Bruno – šarmants, bet bīstams manipulators ar savtīgu plānu. Bruno piedāvā vienošanos. Viņš nogalinās Heinsa sievu. Savukārt Heinsam jānogalina Bruno tēvs. Perfekts noziegums bez motīva. Taču Heinss šajā spēlē nemaz nevēlas piedalīties. Romāns "Svešinieki vilcienā" – Alfrēda Hičkoka 1951. gada filmas iedvesmas avots – iezīmēja Patrīcijas Haismitas (1921–1995) spilgtās literārās karjeras sākumu.
Kosts Tachcis, "Trešā laulība". No jaungrieķu valodas tulkojusi Linda Eiduse. Atdzejotāji Kārlis Vērdiņš un Dens Dimiņš. Redaktors Dens Dimiņš. Korektors Arturs Hansons. Dizaina autors Zigmunds Lapsa. "Aminori".
Kosts Tachcis (1927–1988) bija grieķu rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs, redaktors; aktīvs cīnītājs pret cenzūru un diktatūru, pret grieķu sabiedrības liekulību un konservatīvismu. 1988. gada 25. augusta naktī viņš tika noslepkavots, un šis noziegums tā arī palicis neatklāts. "Trešā laulība" (1962) ir rakstnieka slavenākais un svarīgākais darbs ar savam laikam nepierasti drosmīgām atklāsmēm par grieķu sabiedrības aizkulisēm.
