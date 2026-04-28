Dibināta biedrība "Mārtiņa Rītiņa izcilības gada balva", liecina informācija "Firmas.lv".
Biedrība Uzņēmumu reģistrā iegrāmatota pirmdien, 27. aprīlī, bet tā dibināta šogad 8. aprīlī.
Biedrības mērķis ir godināt Latvijas pavārmākslas meistara Rītiņa piemiņu ar aktivitātēm un pasākumiem, veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas pavārmākslas un viesmīlības profesijām, kas darbojas mijiedarbībā ar Latvijas zemkopjiem.
Biedrības mērķis ir arī izcelt, sniegt atzinību un iepazīstināt Latviju ar minēto profesiju izcilākajiem un labākajiem pārstāvjiem, stāstot par viņu devumu un ceļot nozares profesiju prestižu, kā arī veicināt izpratni par Latvijas gastronomiskās mākslas identitāti un ēdienu kā neatdalāmu Latvijas kultūras vērtību, kas var nest arī valsts diplomātisko misiju.
Tāpat biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par godprātīgas, tīras, kvalitatīvas un sezonālas kulinārijas pamatprincipu — no zemnieku saimniecības līdz galdam, kā arī veicināt Latvijas gastronomiskā mantojuma saglabāšanu.
Biedrības valdē ir biedrības "Slow Food Straupe" kādreizējā vadītāja un grāmatas "Pavārgrāmata Mārtiņam. Cilvēki, kas mani satikuši" autore Astrīde Rozīte, SIA "AJ Power Holding" valdes locekle Evita Binde, "Pavāru mājas" Līgatnē, kurai piešķirta starptautiskā gastronomijas ceļveža "Michelin Guide" zaļā zvaigzne jeb ilgtspējas apbalvojums, īpašnieks un restorāna "3 pavāru restorāns" līdzīpašnieks Ēriks Dreibants, vīnzinis Raimonds Tomsons un SIA "Gemoss" lielākā īpašniece un valdes priekšsēdētāja Ieva Treija.
Pazīstamais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš mira 2022. gada februārī 73 gadu vecumā.
Viņš dzimis 1949. gada 19. oktobrī Lielbritānijā. 1971. gadā viņš beidzis Vestminsteras tehnikumu. Daļu dzīves Rītiņš pavadīja Kanādā, bet kopš 1993. gada dzīvoja Latvijā.
No 1976. līdz 1992. gadam Rītiņš strādāja viesnīcu tīklā "Grand Metropolitan Hotels" Lielbritānijā, no 1984. līdz 1992. gadam viņš bija uzņēmuma "Martins Catering Ltd" īpašnieks Toronto, Kanādā, bet no 1994. gada Rītiņš bija restorāna "Vincents" direktors un šefpavārs. Pēc 23 gadu darba restorānā "Vincents" šefpavārs darbu tajā pameta 2017. gadā.
Restorānu "Vincents" slēdza 2023. gada augustā.
