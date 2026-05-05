Lauksaimniecības zemes tirgū 2025. gadā bija vērojams aktivitātes kritums, darījumu skaits salīdzinājumā ar 2024. gadu saruka par 10%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" tirgus pārskatā.
Pērn reģistrēts 841 darījums ar lauksaimniecībai piemērotu zemi, tādējādi darījumu skaits bija līdzīgs 2022. gadā novērotajam līmenim. "Arco Real Estate" norāda, ka kopumā aktivitāte šajā segmentā 2025. gadā vērtējama kā zema, jo šis bija viens no pieticīgākajiem rādītājiem pēdējo 13 gadu laikā. Visaugstākais darījumu skaits pēdējā laikā tika konstatēts 2013. gadā, bet 2025. gadā tas bija zemāks par 30% salīdzinājumā ar 2013. gadu.
Pārskatā teikts, ka auglīgas un augstas kvalitātes lauksaimniecības zemes piedāvājums visos Latvijas reģionos 2025. gadā bija mazs, izņemot Kurzemi, darījumu skaits kopumā samazinājās, salīdzinot ar 2024. gadu. Visvairāk 2025. gadā darījumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saruka Latgalē, proti, par 28%. Savukārt Kurzemē lauksaimniecības zemes darījumu skaits palielinājās par 16%. "Arco Real Estate" atgādina, ka 2024. gadā arī Kurzemē bija vislielākais darījumu skaita palielinājums starp reģioniem. Visbiežāk lauksaimniecības zemes darījumi 2025. gadā reģistrēti Zemgalē – 253, Kurzemē – 234. Savukārt starp novadiem darījumu ziņā visbagātākais bija Bauskas novads Zemgalē – 2025. gadā tajā reģistrēti 68 darījumi, darījumu skaitam samazinoties par 15% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Kurzemē lauksaimniecības zeme visbiežāk pārdota Dienvidkurzemes novadā (63 darījumi). Latgales reģionā visvairāk darījumu notika Augšdaugavas novadā (41), bet Vidzemes reģionā – Valmieras novadā (35).
Platības ziņā vislielākais lauksaimniecības zemes apjoms tika pārdots 2013. gadā – 12 701 hektārs. Pārskatā teikts, ka auglīgākajos Latvijas novados, Zemgalē un Kurzemē, lielākie apjomi realizēti tieši 2013. gadā – attiecīgi 4848 un 3412 hektāri. "Arco Real Estate" informē, ka 2025. gadā tika pārdoti 8793 hektāri lauksaimniecības zemes, kas bija par 18% mazāka platība nekā 2024. gadā. Platību ziņā vismazāk lauksaimniecības zemes pēdējo 13 gadu laikā pārdots 2023. gadā. Savukārt 2025. gadā rādītājs bija otrais zemākais no pārdotajiem lauksaimniecības zemes apjomiem kopš 2013. gada.
Pārskatā teikts, ka 2025. gadā kopumā vislielākā lauksaimniecības zemes platība pārdota Zemgalē (3038 hektāri), bet vismazākā Latgalē (1169 hektāri). Salīdzinot ar 2024. gadu, 2025. gadā pārdotās lauksaimniecības zemes apjomi visvairāk samazinājās Vidzemē – par 43%. Diezgan lielas izmaiņas bija vērojamas Latgalē, kur pārdotās lauksaimniecības zemes apjoms samazinājās par 38%. Zemgalē pārdotais apjoms samazinājās par 9%, turpretim Kurzemē, kur 2025. gadā pieauga arī darījumu skaits, pārdotais lauksaimniecības zemes apjoms palielinājās par 12% salīdzinājumā ar 2024. gadu. Kurzemē pārdotā zemes platība palielinās jau otro gadu pēc kārtas, norāda "Arco Real Estate".
