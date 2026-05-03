Skrīverietes Montas Nāburgas radītā Meitene ar kroni un sarkanām lūpām ne tikai iekarojusi daudzu latviešu sirdis, bet arī daudzina Skrīveru un Latvijas vārdu tālu pasaulē. 

Dizaina studijā "Radada" sietspiedes tehnikā veidotie tērpi izrādīti Londonas modes nedēļā, kā arī uzņemti vairāku tūkstošu starptautisku zīmolu saimē vienā no lielākajām Eiropas modes tiešsaistes veikalu platformām.

Sietspiedes darbnīca un zīmols "Radada" Skrīveros dzima, pateicoties Montas sirdsbalsij, kas viņu aicināja no galvaspilsētas atgriezties dzimtajā pusē un darbu birojā nomainīt pret radošu vidi. "Patriotisms man nozīmē piederības sajūtu gan dzimtajai vietai, gan valstij. Mēs neierodamies šai pasaulē kā tukša lapa. Mums ir saknes. Senči, kuri ir veidojuši šo vietu, šo valsti tādu, kāda tā ir, – mūsu zeme," teic Monta. "Gribējās, lai arī mani bērni aug laukos, lai viņi redz kaut vai to, kā izaug kartupeļi, nevis pamana tos tikai veikala plauktā. Zināt, kā tas rodas, iemācīties to darbu. Bērnībā un jaunībā pati esmu daudz strādājusi. Vecvecāki un vecāki mani ir radinājuši pie darba, un, redz, kā tas noder. Tu nebaidies no tā, ka tev ir jāiet un jādara. Domāju, ka tas ir viens no latviešu lielākajiem trumpjiem, ka mēs nebaidāmies darīt."

