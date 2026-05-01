Diskusija. Seniori — teātrī arī pirmajā rindā

Latvijas teātros novērojama diezgan liela dažādība attiecībā uz risinājumiem lielākai senioru piesaistei. Kultūras pasākumu apmeklējuma regularitāte senioru vidū ir būtiski zemāka nekā citās vecuma grupās.
Tiesa, arī kopumā kultūras notikumus apmeklē vien katrs piektais Latvijas iedzīvotājs, bet 42% no pētījumā aptaujātajiem senioriem atzinuši, ka pēdējo 12 mēnešu laikā nav apmeklējuši nevienu kultūras pasākumu, liecina Latvijas Kultūras akadēmijas pirms gada veiktais kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums "Kultūras aktivitātes barometrs 2024".
Kā veicināt kultūras pieejamību senioriem; kā teātrī pārvietoties ratiņkrēslā, vai sadarbībā ar senioriem nepieciešami kādi sevišķi mārketinga paņēmieni?
Par to izskanēja atšķirīgi viedokļi Latvijas Nacionālā teātra (LNT) rīkotajā diskusijā, kurā piedalījās LNT direktors Māris Vītols, Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētāja Aija Barča, Latvijas senioru kopienu alianses pārstāve, laikraksta "Latvijas Pensionārs" galvenā redaktore Liesma Kalve, Latvijas senioru kopienu apvienības (LSKA) valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja un Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) valdes priekšsēdētājs Juris Kajaks un citu senioru kopienu pārstāvji, Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietniece kultūrpolitikas jautājumos Baiba Mūrniece un Saeimas deputāts, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Pēc "KZ" iniciatīvas par diskusijā izskanējušajām problēmām viedokļus pauda arī Valmieras teātra mārketinga direktore Marta Cekule, Jaunā Rīgas teātra reklāmas un sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Liepiņa, Daugavpils teātra valdes priekšsēdētājs un mākslinieciskais vadītājs Oļegs Šapošņikovs, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka, Liepājas teātra mārketinga direktore Ilze Skangale un Dailes teātra komunikācijas vadītāja Agnese Vārpiņa.
Receptē – kultūras aktivitātes
Baiba Mūrniece: Kultūra nav tikai skaista brīvā laika pavadīšana, tā ir arī mūsu izturētspēja, spēja nepazust vienam no otra, saglabāt piederību valstij, interesi un dzīves tvirtumu. Un kultūra ir arī emocionālā un ļoti bieži arī fiziskā veselība. Arvien vairāk šo saikni atzīst arī veselības nozare, jo reizēm kopā ar zālēm cilvēkam ir vajadzīga arī satikšanās ar otru cilvēku. Tas ir iemesls iziet no mājām, smaidīt un atcerēties. Tāpēc saruna par senioriem kultūrā nav kas mazs un margināls, tā ir valstiska saruna par dzīves kvalitāti.
Atzīšos, citas nozares nav viegli pārliecināt par kultūras spēju ietekmēt viņu mērķu sasniegšanu. Tomēr mēs arvien vairāk tuvojamies domai un sapratnei, ka līdz ar zāļu receptēm ārsts var izrakstīt arī kultūras aktivitātes. Tā nav tikai poētiska doma; tas ir reāls ieteikums cilvēkiem atrast regulāru nodarbošanos, atrast vietu, kur satikties, atrast ritmu, darīt ko tādu, kas dod iespēju baudīt dzīvi un rada pozitīvas emocijas.
Mēs priecājamies par īpašajām aktivitātēm senioriem, ko īsteno Kultūras ministrijas kapitālsabiedrības un citas institūcijas, piemēram, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Protams, lepojamies ar Latvijas Nacionālā teātra iniciatīvu, ir tik svarīgi, ka teātris negaida, ka auditorija pati atgriezīsies, bet piedāvā konkrētus soļus, rīkojas, uzklausa, sadzird un sarunājas.
Māris Vītols: Vēlamies, lai seniori justos gaidīti, saprasti un uzrunāti, jo teātris nav domāts tikai kādai vienai paaudzei. Kultūras pieejamība nav vien atlaides, tā ir attieksme. Svarīgi ir to mainīt pret senioriem, un, dodot sajūtu, ka par mūsu teātra gados vecākajiem skatītājiem ir īpaši padomāts, viņiem likt justies gaidītiem.