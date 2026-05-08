Ja arī kāds līdz šim nav ticējis Latvijas valdības oficiālajām prognozēm par elektrības patēriņa pieaugumu līdz 2030. un 2050. gadam, tad militārais konflikts, kas iesaldējis kuģu satiksmi Hormuza šaurumā, liek šīs prognozes uztvert nopietni. 

Par vienu no pašreizējā Tuvo Austrumu konflikta rezultātiem Eiropā var spriest pilnīgi droši – gaidāms vēl lielāks aktivitātes vilnis saules un vēja staciju būvē, jo tikai pašu ražota enerģija spēj padarīt Eiropu mazāk atkarīgu no importa fosilajiem energoresursiem, kuru cena histēriski lēkā līdzi jebkuriem starptautiskiem satricinājumiem. To pašu var teikt arī par atomelektrostacijām, kas vismaz retorikas līmenī arvien biežāk tiek pieminētas kā reāla alternatīva. Problēma tā, ka atomenerģētikas jomas sarežģītais regulējums neko neļauj uzbūvēt ātri – 15 gadi šajā jomā ir jāuzskata par ļoti optimistisku termiņu pat tajās valstīs, kur likumdošana jau sagatavota un eksistē arī vismaz minimāls speciālistu daudzums. Uz Latviju neattiecas neviens no šiem apstākļiem, tādēļ kaut cik nopietna diskusija par atomenerģētiku varēs sākties nākamās desmitgades vidū, bet kaut ko uzbūvēt mēs varētu ap gadsimta vidu. Līdz tam laikam nav izslēgts, ka Latvijas elektroenerģijas patēriņš varētu palielināties no pašreizējām septiņām teravatstundām gadā līdz, iespējams, pat 21 teravatstundai gadā, kaut gan pastāv arī piesardzīgākas prognozes.

